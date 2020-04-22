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Dünya

Putin, Merkel ile görüştü! Konular dikkat çekti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

2020-04-22 17:09:00 -
Putin, Merkel ile görüştü! Konular dikkat çekti

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, iki liderin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusunu müzakere ettikleri ve Dünya Sağlık Örgütünün aktif katılımıyla uluslararası çabaların yakın koordinasyonunun önemine dikkati çektikleri bildirildi.

Ukrayna krizinin görüşmede detaylıca ele alındığı belirtilen açıklamada, ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında tutuklu değişiminin liderler tarafından olumlu değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, liderlerin, Minsk Anlaşması ve Normandiya Formatı'nda (Almanya, Fransa, Rusya, Ukrayna) yapılan liderler zirvesinde alınan kararların uygulanmasının gerekli olduğunu vurguladığı aktarıldı.

Ayrıca görüşmede, Suriye ve Libya meselesi ile dünya petrol piyasasındaki mevcut durumun da değerlendirildiği ifade edildi.

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