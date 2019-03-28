Putin, Kırgızistan’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan’a resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Putin, Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov’un daveti üzerine Kırgısiztan’ın başkenti Bişkek’e geldi. Manas Uluslararası Havalimanında Ceenbekov tarafından karşılanan Putin, daha sonra Ak Orda Sarayı’nda resmi törenle karşılandı.

Putin, başkent Bişkek’teki temasları kapsamına Kırgız mevkidaşı Sooronbay Ceenbekov ile bir araya gelecek. Rusya-Kırgızistan Uluslararası Konferansa katılacak olan Putin ve Ceenbekov, Sovyet Kırgız edebiyatçı, gazeteci, çevirmen, diplomat ve siyasetçi Cengiz Aytmatov Müzesi’ni gezecek.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin’in mevkidaşı ile gerçekleştireceği görüşmede Rusya-Kırgızistan işbirliği ve stratejik ortaklık ele alınacak.

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