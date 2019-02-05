0553 313 94 23

Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD'nin INF'den çekilme kararına ilişkin yaptığı açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bu girişime simetrik bir karşılık verilmesi gerektiği talimatını verdi.” dedi.

05 Şubat 2019 Salı 15:52
Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesinin ardından iki yeni karaya konuşlu füze sisteminin geliştirileceğini bildirdi.

Şoygu, Rus askeri yetkililer ile gerçekleştirdiği toplantıda, ABD’nin INF’den çekilmesinin ardından atılacak adımları istişare etti.

Putin talimat verdi

ABD’nin, INF sınırlarını 500 kilometre düzeyinde aşan karaya konuşlu füzeler geliştirdiğini savunan Şoygu, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bu girişime simetrik bir karşılık verilmesi gerektiği talimatını verdi.” dedi.

Bu kapsamda 2019-2020 yıllarını kapsayacak çalışmalara başlandığını belirten Şoygu, “2021’e kadar karaya konuşlu uzun menzilli kruz füzesi ve yine uzun menzilli karaya konuşlu hipersonik füzenin geliştirilmesinin tamamlanması gerekiyor. Geliştirmekte olduğumuz karaya konuşlu füze sistemlerinin menzilini artırmak büyük önem taşıyor.” diye konuştu.

"Bizde askıya alıyoruz"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Sovyetler Birliği ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF’den tek taraflı olarak çekileceğini açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ABD'yi INF’yi ihlal etmekle suçlayarak, "Bizim de yanıtımız simetrik olacak. ABD anlaşmayı askıya aldığını duyurdu, biz de askıya alıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 15:52
  1. Putin
  2. Rusya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Et ve Süt Kurumu (ESK) engelli işçi kadrosuna Telefon Santral Operatörü alıyor
    1. Et ve Süt Kurumu (ESK) engelli işçi..
    2. İstanbul'da inşaatları durduran karar!
    3. Mersin'de, muz yüklü konteynerde 530..
    4. Sağlık Bakanı Koca: "İlaç sayılarıyla..
    5. BM'den Libya için acil insanı yardım..
    6. Açlık grevindeydi... Eren Erdem daha..
    7. "Camia olarak kenetlenmiş durumdayız"
    8. Erzurumspor'da Medipol Başakşehir maçı..
    9. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bu..
    10. FETÖ'cü iş adamı ve akrabalarına hapis..
    11. Yeni BM görevlisi Sana'ya ulaştı
    12. Husilerden "elimizde Suudlu esir..
    13. Gül'ün doktoruna hapis cezası verildi
    14. Maduro açık açık söyledi! 'Trump'ın..
    15. Antalya'da "Kay-Sür-Yüz" yarışları..
    16. İstanbul'da feci kaza! Ortalık savaş..
    17. Esed rejiminden Hama’da camiye saldırı..
    18. 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün doktoruna 7,5..
    19. ABD çekilmiyor aksine yerleşiyor!..
    20. İP’ten AK Parti’ye geçen vekil ilk kez..
    Abdullah Gül hakkında çarpıcı iddia! "Yeni partinin logosu bile hazır"
    Abdullah Gül hakkında çarpıcı iddia! "Yeni partinin logosu bile hazır"
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor

    Günün Karikatürü

    05 Şubat 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?