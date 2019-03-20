Putin: "Kazakistan ile ilişkilerimizin değişmeyeceğini umuyorum" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in istifasından sonra iki ülke arasındaki ilişkilerin değişmeyeceğini umduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in istifasından sonra iki ülke arasındaki ilişkilerin değişmeyeceğini umduğunu söyledi.

Ani bir kararla görevinden istifa eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in istifasının ardından Rus lider Vladimir Putin ilk açıklamasını yaptı. Putin, konu ile ilgili değerlendirmesinde, “Kazakistan’da başkan değişikliğinden sonra ortak politikalarımızın süreceğini düşünüyorum” dedi.

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