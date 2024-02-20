Putin, kaçan Rus pilotu da infaz etti!

Ukrayna-Rusya Savaşı’nda Ağustos 2023’te saf değiştirerek Ukrayna’ya kaçan Rus savaş pilotu Maksim Kuzminov, İspanya’nın Alicante kentindeki bir evin önünde öldürüldü. İspanya resmi haber ajansı EFE, jandarma kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 13 Şubat’ta Alicante’de bir sitede bulunan evin garajının ölünde silahlı saldırıya uğrayan ve olay yerinde hayatını kaybeden kişinin Rus pilot Maksim Kuzminov olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

6 KURŞUN SIKTILAR, ARAÇLA EZDİLER

Haberde, görgü tanıklarının, Kuzminov’ın vücuduna yarım düzine mermi boşaltan saldırganların daha sonra arabayla cesedin üzerinden geçerek kaçtıklarını söylediği aktarıldı. Soruşturmayı yürüten jandarmanın cesedin üzerinde, 33 yaşında bir Ukrayna vatandaşına ait kimlik bulduğu, daha sonra yapılan araştırmalarda ise öldürülen kişinin Rus pilot Kuzminov olduğunun ortaya çıkarıldığı ifade edildi.

(Kuzminov)

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Diğer yandan, Post gazetesi Ukrayna Askeri İstihbarat Merkezi kaynaklarının, Kuzminov’un Ukrayna’da kalmak yerine İspanya’da yaşamayı tercih ettiğini belirtti.

PUTUN’İN HABERİ YOKMUŞ!

Bu arada Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin, saf değiştirerek Ukrayna’ya kaçan ve İspanya’da öldürülen Rus savaş pilotu Maksim Kuzminov’un “suç işlediğini” ve “hain” olduğunu söyledi. Kuzminov’un öldürülmesi hakkında basına konuşan Narışkin, “Bu hain ve suç işleyen şahıs, kirli ve korkunç suç eylemini planladığında ahlaki olarak daha o vakit ceset haline geldi” ifadesini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kuzminov’un öldürülmesi hakkında bilgi sahibi olmadığını belirterek, “Bu konu gündemimizde değil” dedi.

EN SON NAVALNIY CEZA EVİNDE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Rusya’da devlete ve Putin yönetimine muhalefet eden isimlerin bir bir ölmesi geleneği Rus pilot Maksim Kuzminov ile devam etmiş oldu. Daha önce Putin’e muhalif olan onlarca üst düzey isimin şüpheli şekilde ölü bulunduğu Rusya’da en son geçen hafta Aleksey Navalnıy ceza evinde şüpheli şekilde ölmüştü. Tüm dünya 19 yıl ceza verilen Navalnıy’ın ölümünde Putin’in parmağı olduğunu belirterek, Moskova’ya tepki göstermişti.

(Aleksey Navalnıy)