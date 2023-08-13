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Dünya Putin intikam mesajı vermişti! Rusya saldırıya geçti
Dünya

Putin intikam mesajı vermişti! Rusya saldırıya geçti

Yeniakit Publisher
2023-08-13 20:22:00 -
Putin intikam mesajı vermişti! Rusya saldırıya geçti

Rusya’nın Ukrayna’nın Herson bölgesine düzenlediği bombardımanda 1’i bebek 7 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda yaralı olduğu bildiriliyor.

Rusya’nın Ukrayna topraklarına saldırıları devam ediyor. Ukrayna'nın saldırıları sonrası intikam mesajı veren Putin, Ukrayna'ya bombardıman emri verdi.

7 ölü, 20 yaralı

Rusya’nın Ukrayna’nın Herson bölgesine düzenlediği bombardımanda 1’i bebek toplam 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

"Teröristler sivilleri öldürmeyi asla kendi istekleri ile bırakmayacaklar"

İçişleri Bakanı Ihor Klymenko yaptığı açıklamada, "Teröristler sivilleri öldürmeyi asla kendi istekleri ile bırakmayacaklar. Teröristler güç kullanılarak durdurulmalı. Başka hiçbir şeyden anlamıyorlar" ifadelerini kullanarak, hayatını kaybedenler arasında Shyroka Balka köyünde bir çift ile 23 günlük bebeklerinin olduğunu aktardı.

Herson Valisi Oleksandr Prokudin yaptığı açıklamada ise, Herson bölgesinde yer alan Herson, Veletenske, Zolota Balka, Stanislav, Komyshany, Shyroka Balka’nın Rus saldırında hedef alındığını belirtti.
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