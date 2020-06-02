Putin imzaladı! Rusya'dan nükleer silah hamlesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın nükleer caydırma politikasının çerçevesini oluşturan belgeyi imzaladı. Belgeye göre Rusya, ülkenin varlığına yönelik tehdit oluşması ve Rusya'yı hedef alan bir balistik füze fırlatılması halinde nükleer silah kullanma yoluna gidebilecek.

Putin, 'Nükleer Caydırıcılık Alanındaki Rusya Devlet Politikasının Esasları' adlı belgeyi imzalayarak, ülkesinin nükleer silaha hangi durumlarda başvuracağını belirledi.

Belgede, "Rusya, kendisine ve/veya müttefiklerine karşı nükleer silah ve diğer kitle imha silahlarının kullanılmasına cevaben ve ayrıca Rusya'ya konvansiyonel silah kullanılarak ülkenin varlığını tehdit edecek bir saldırı düzenlenmesi halinde nükleer silah kullanma hakkını saklı tutar" dendi.

Tehditler karşısında nükleer caydırıcılık faaliyetleri devreye girecek

Belgeye göre Rusya, nükleer caydırıcılık faaliyetlerini Rusya'yı potansiyel rakip olarak gören ve nükleer silaha ve/veya diğer kitle imha silahlarına ya da önemli ortak askeri güç potansiyeline sahip ülkelere ve askeri koalisyonlara karşı yürütecek.

Potansiyel rakibin nükleer silah fırlatma araçlarına sahip ortak askeri güçlerinin varlığını Rusya ve müttefiklerine komşu topraklarda ve deniz sularında artırması halinde, bu durum Rusya'ya yönelik askeri tehdit veya saldırı tehdidi olarak kabul edilecek ve Moskova, nükleer caydırıcılık faaliyetlerini devreye sokabilecek.

Rusya'yı potansiyel rakip olarak gören ülkelerin füze savunma sistemleri ve araçları, orta ve uzun menzilli kruz ve balistik füzeler, yüksek hassasiyetli nükleer olmayan ve hipersonik silahlar, saldırı amaçlı insansız hava araçları ile güdümlü enerji silahları konuşlandırmasının yanı sıra bu ülkelerin uzayda füze savunma araçları ve saldırı sistemleri konuşlandırmaları, Rusya ve/veya müttefiklerine karşı kullanabilecekleri nükleer silahlara ve/veya diğer kitle imha silahlarına sahip olmaları, nükleer silahların, nükleer silah fırlatma araçlarının, üretim teknolojilerinin kontrolsüz olarak yayılması ve nükleer olmayan ülkelere nükleer silah ve fırlatma araçları konuşlandırılması da nükleer caydırıcılık faaliyetlerinin uygulanması için dayanak teşkil edecek.