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Putin ile Erdoğan Tahran’da ayrı görüşecek

Rus İzvestiya gazetesi, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, eylülde İran’ın başkenti Tahran’da yapılması öngörülen üçlü görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ayrı bir görüşme gerçekleştireceğini söylediğini duyurdu.

17 Ağustos 2018 Cuma 12:31
Putin ile Erdoğan Tahran’da ayrı görüşecek

Sputnik’in İzvestiya gazetesinden aktardığı habere göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov "Eylül'de Rusya, Türkiye ve İran liderleri arasında Tahran'da gerçekleştirilecek zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında ayrı bir görüşme gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

‘4'LÜ ZİRVE GERÇEKLEŞMEYECEK'

Peskov, Erdoğan'ın 7 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un katılımıyla İstanbul'da yapılacağını söylediği 4'lü zirvenin gerçekleşmeyeceğini de söyledi.

Haberde cumhurbaşkanlığı basın dairesinden bir kaynağın da 4'lü zirve ile ilgili "İstanbul'da görüşme gerçekleştirileceği yönünde bize bir bilgi gelmedi" dediği ileri sürüldü.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak da eylülde böyle bir görüşmenin gündemde olmadığını ifade etti.

Habere göre, cumhurbaşkanlığı kaynakları Erdoğan'ın Almanya ve Fransa liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştireceğini de iddia etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Astana sürecinin garantör ülkeleri Rusya, Türkiye ve İran'ın liderleri arasındaki üçüncü zirvenin eylül başında yapılmasının planlandığını söylemişti.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 12:31
  1. İstanbul
  2. Rusya Devlet Başkanı
  3. vladamir putin
  4. Tahran
  5. Başkan Recep Tayyip Erdoğan

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