Putin, Güvenlik Konseyi'ni topluyor! Nükleer ve topyekün savaş masada

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım Köprüsü'nü hedef alan patlamadan iki gün sonra, Güvenlik Konseyi'ni toplama kararı aldı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Putin, Güvenlik Konseyi'nin daimi isimleriyle toplantı yapacak" denildi.

Nükleer silah masaya gelebilir

Rusya'nın, Kırım'daki patlamalar sonrası nasıl bir hamle yapacağı merak ediliyor.

Moskova'nın taktik nükleer silahlara başvurup vurmayacağı da tartışma konularından biri.

Topyekün savaş iddias

Putin'in, Ukrayna'ya topyekün bir savaş açabileceği de dile getirilmişti. Zira Rusya, Ukrayna'da şu an yürüttüğü işgali "özel operasyon" olarak adlandırıyor ve tüm Ukrayna'yı hedef almadığını iddia ediyor.

Putin açıklama yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım Köprüsü'nde gerçekleşen patlamaları, "Rusya Federasyonu'nun kritik derecedeki önemli bir tesisine yönelik terör saldırısı" olarak tanımladı. Putin, söz konusu saldırıları Ukrayna gizli servisleri tarafından organize edildiğini kaydetti:

"Kırım Köprüsü'ndeki patlama şüphesiz bir terör saldırısıdır. Hedef, Rusya'nın hayati altyapısını yok etmek. Olayın failleri, Ukrayna istihbarat servisleridir."

Putin'le bir araya gelen Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Alexander Bastrykin de "Kırım Köprüsü'ne saldırı, Ukrayna istihbarat servisleri tarafından hazırlandı ve gerçekleştirildi. Bazı Rus vatandaşları ve yabancı ülkeler, terör saldırısının gerçekleştirilmesine yardım etti. Patlamayı gerçekleştiren tırın rotasına belirledik: Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Kuzey Osetya ve Krasnodar. FSB görevlileri, terör saldırısının faillerini tespit etti" dedi.