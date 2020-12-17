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Dünya Putin gülerek cevap verdi: Ölmesini isteseydim şimdiye ölmüştü
Dünya

Putin gülerek cevap verdi: Ölmesini isteseydim şimdiye ölmüştü

Kremlin'in muhalefet lideri Navalni'yi zehirlediği iddialarına gülerek cevap veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Eğer isteseydim, şimdiye ölmüştü." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 23:00:00 -
Putin gülerek cevap verdi: Ölmesini isteseydim şimdiye ölmüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'in muhalefet lideri Aleksey Navalni'yi zehirlediği haberlerine ilişkin soruya gülerek cevap verdi ve "Ölmesini isteseydim, şimdiye ölmüştü" dedi.

Bugün yıllık maraton haber konferansında video görüşmesi yapan Rus lider, ABD istihbarat teşkilatlarını iddiaları körüklemekle suçladı.

Putin'in yorumları, Alman kaynaklarının, Ağustos ayındaki ilk saldırıdan sağ kurtulduktan sonra Rusya'nın Navalny'yi Novichok sinir gazıyla ikinci kez öldürmeye çalıştığını iddia etmesinin ardından geldi.

Navalni, 20 Ağustos'ta Rusya'da bir iç hat uçuşu sırasında hastalandı ve iki gün sonra tedavi için komadayken Almanya'ya uçtu.

Almanya, Fransa ve İsveç'teki laboratuvarlar ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tarafından yapılan testler, Sovyet döneminden kalma bir Novichok sinir gazına maruz kaldığını ortaya koydu.

Rus yetkililer zehirlenmeye karıştığı yönündeki suçlamaları şiddetle reddettiler.

Pazartesi günü, araştırma grubu Bellingcat ve Rus yayın organı The Insider, Rusya'nın yerel güvenlik kurumu FSB'den çalışanların Navalni'yi 2017'den beri yaptığı geziler sırasında takip ettiklerini iddia eden bir rapor yayınladı.

Putin, raporun yayınlanmasından sonraki ilk yorumunda, yeni raporun, (yazarlarının ABD veya başka herhangi bir Batı istihbarat servisiyle herhangi bir bağlantıyı reddetmesine rağmen) ABD casus teşkilatları tarafından sağlanan verilere dayandığını söyledi.

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