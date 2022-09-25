Putin gözünü kararttı! Savaşın seyrinde önemli rolü olan kritik ismi görevden aldı

Rusya'da kısmi seferberlik ilan eden Devlet Başkanı Putin, savaşın seyrini değiştirmede önemli isim olan lojistikten sorumlu Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Dmitriy Bulgakov'u görevden alarak yerine Mihail Mizintsev'i atadı.

Ukrayna topraklarına yaklaşık 7 ay önce askeri harekat başlatan Rusya, aylardır istediği bölgeleri alamadı. Rus ordusu savaşta beklenilen başarıyı sağlayamazken Rusya Devlet Başkanı Putin, 21 Eylül'de kısmi seferberlik ilan etmişti. Yaşanan gelişmenin ardından çok sayıda Rus vatandaşı birliklerine teslim olmak yerine Türkiye'de dahil başka ülkelere gitmeye başladı. Havaalanlarında ve komşu ülkelerin sınırlarında yaşanan yoğunluk üzerine kısmi seferberlik kararına uymayanlar için hapis cezalarının da uygulanması yönünde yasa tasarısı hazırlandı.

10 yıl hapis cezası

Rus parlamentosunda kabul edilen yasa bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylandı. Kremlin Bilgi Servisi'nde yayınlanan kararnameye göre birliklerine teslim olmayan Rus vatandaşları için 10 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor. Ayrıca bu suçu tekrarlayanlara da ağır para cezaları verilmesi kararı alındı. Bu suçu ilk kez işleyenler 1 ile 3 milyon ruble arasında para cezasıyla karşılaşabilecek. Bu suçu tekrarlayanlar ise 8 ile 10 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanacak.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunda görev almak isteyen yabancı vatandaşların da vatandaşlık almasını kolaylaştıran kararı onayladı. Yine Kremlin Bilgi Servisi'nde yayınlanan kararnameye göre Rus ordusunda görev alan yabancılar ülkede oturum izni almadan doğrudan Rus vatandaşı olabilecek.

Savunma Bakanlığı'nda önemli atama

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, lojistikten sorumlu Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Dmitriy Bulgakov'u görevden aldı. Bulgakov'un başka birimlerde görev alacağı aktarılırken, yerine Ulusal Savunma Yönetim Merkezi Başkanı Albay General Mihail Mizintsev'in atandığı duyuruldu.

Mihail Mizintsev, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonları sırasında Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ile birlikte en çok ekranlarda görünen ve askeri faaliyetler hakkında bilgiler aktaran isim olarak dikkat çekmişti.

Dmitriy Bulgakov