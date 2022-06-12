  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Putin görevi bırakabilir! Tarih verildi
Dünya

Putin görevi bırakabilir! Tarih verildi

Rusya Lideri Vladmir Putin'in sağlık durumuyla ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Eski bir İngiltere istihbaratı çalışanı, Putin'in sağlık durumunun kötü olduğunu ve 3 ila 6 ay içinde görevini bırakabileceğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 11:50:00 -
Putin görevi bırakabilir! Tarih verildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık durumuna ilişkin iddialar sürerken, son olarak eski İngiltere istihbarat çalışanından Putin'in 3 ila 6 ay arasında görevini bırakacağını söyledi.

BBC Radio 4'un 'The World at One' programına konuk olan Eski İngiltere istihbaratı çalışanı Christopher Steele, Putin'in sağlık durumunun "3 ila 6 ay içerisinde görevini sürdürmesine izin veremeyecek kadar kötüleşebileceğini ve görevini bırakacağını" öne sürdü.

Diğer yandan, İngiliz basınında yer alan haberlerde, Putin'in son zamanlarda yüz ve boyun çevresinde gözle görülür bir şişkinlik olduğu belirtildi. Telegraph, bunun "steroid tedavisinden" kaynaklanabileceğini öne sürdü.

Ayrıca ABD'nin Rusya'daki en saygın uzmanlarından biri olan Fiona Hill'in sözlerini aktaran Politico, "Putin çok iyi görünmüyor, oldukça asık suratlı. Bel sorunları olduğunu biliyoruz. Bundan daha kötü bir şey olmasa bile, yüksek dozda steroid alıyor olabilir" ifadelerine yer verdi.

Daily Star'a konuşan ABD'li bir kaynak ise Putin'in kemoterapi ilaçlarından dolayı yüzünün şişkin olduğunu iddia etti.

Rusya'dan iddialara yalanlama

Öte yandan dünya basınında Putin'in sağlık duruma ilişkin çıkan haberler Rusya tarafından reddediliyor. Geçtiğimiz günlerde Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Bu tamamıyla saçmalık. Putin'in hiçbir sorunu yok" demişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Putin'in gayet sağlıklı olduğunu dile getirmişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23