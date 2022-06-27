Putin G20 Zirvesi'ne katılacak mı? Rusya'dan açıklama
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Endonezya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek G20 Zirvesi'ne katılacağını bildirdi.
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Endonezya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek G20 Zirvesi'ne katılacağını bildirdi.
Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Putin'e Endonezya tarafından kasımda düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılması için davetiye geldiğini aktaran Uşakov, "Katılımın öngörüldüğünü teyit ettik." dedi.
Liderlerin zirvedeki görüşmesinin yüz yüze yapılmasının planlandığını aktaran Uşakov, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun 30 Haziran'da Rusya'ya ziyaret gerçekleştireceği bilgisini paylaştı.
Putin'in Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile de başkent Duşanbe'de yarın görüşeceği bilgisini paylaşan Uşakov, görüşmede Rusya ve Tacikistan arasında ticaret, ekonomi ve askeri teknik alanlarında iş birliği, göç sorunu ve Afganistan meselesinin ele alınacağını söyledi.