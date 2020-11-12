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Dünya "Putin Erdoğan'ı çok takdir ediyor"
Dünya

"Putin Erdoğan'ı çok takdir ediyor"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dağlık Karabağ konusundaki yapıcı yaklaşımını çok takdir ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 14:32:00 - 2020-11-12 14:32:49
"Putin Erdoğan'ı çok takdir ediyor"

Münübe Yılmaz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dağlık Karabağ konusundaki yapıcı yaklaşımını çok takdir ettiğini söyledi. Dağlık Karabağ konusundaki fikir ayrılıklarının Türk tarafı ile diyalog aracılığı ile çözüleceğini dile getiren Peşkov, “Biliyorsunuz en başından beri farklı bakış açılarımız vardı. Rusya, BM, ABD, Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri krizin siyasi-diplomatik yolla çözümünden başka alternatif olmadığından emin taraflar. Daha önce olduğu gibi şimdi de bu bakış açısına sahibiz. Türkiye’nin ise farklı bir bakış açısı mevcut” ifadesinde bulundu. Rusya ile Türkiye arasındaki diyaloğun bir çok bölgesel konunun çözümünde etkili olduğunu belirten Peskov, “Bu etkileşime, karşılıklı güven ve işbirliğine kıymet veriyoruz” dedi. Peskov “Biliyorsunuz, devlet başkanımız da Türk mevkidaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapıcı yaklaşımını çok takdir ediyor. Liderler çok sıkı ve sağlam bir diyalog yürütüyor, ancak elbette bu tarz karmaşık meselelerde yaklaşımlar konusunda nüanslar, fikir ayrılıkları oluyor. Bunları da Türk partnerlerimizle gerçekleştireceğimiz diyalog sırasında çözüme kavuşturacağız.” dedi.

 

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