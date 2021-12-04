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Gündem Putin, Erdoğan'a telefonda o konuyu şikayet etti
Gündem

Putin, Erdoğan'a telefonda o konuyu şikayet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında dün gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Ukrayna'da kullanılan Bayraktar SİHA'larının da gündeme geldiği, Putin'in Erdoğan'a SİHA'ların Ukrayna'da kullanılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 15:17:00 -
Putin, Erdoğan'a telefonda o konuyu şikayet etti

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında dün gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Ukrayna'da kullanılan Bayraktar SİHA'larının da gündeme geldiği bildirildi.

Kremlin'den görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada görüşme isteğinin Türk tarafından geldiği kaydedildi. Rus TASS haber ajansının aktardığına göre Putin, Ukrayna'yı ülkenin doğusundaki Rusya yanlısı güçlere karşı "Bayraktar silahlı insansız hava araçlarının kullanılması" gibi "provokatif" askeri eylemlere girişmekle suçladı.

Putin, Ukrayna yönetiminin ülkenin doğusundaki çatışmaları sona erdirmek üzere varılan Minsk anlaşmalarını ihlal ettiğini ve yıkıcı bir tutum izlediğini vurguladı. Rus lider görüşmede ayrıca, Kiev yönetiminin ülkenin doğusundaki Donbass bölgesinde askeri güç kullanma girişimlerinden vazgeçmesi vurgusu yaptı.

Ukrayna, Ekim ayında Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'larını ilk kez ülkenin doğusundaki ayrılıkçılara karşı kullandığını resmen açıklamış, bu açıklama Rusya'da rahatsızlık oluşturmuştu.

 

 

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