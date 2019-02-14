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Putin, Erdoğan ve Ruhani görüşmesine Lukaşenko da katılabilir

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya, Türkiye ve İran Devlet Başkanlarının Soçi’de yapacakları 3’lü görüşmeye Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun da katılabileceğini söyledi.

14 Şubat 2019 Perşembe 14:19
Putin, Erdoğan ve Ruhani görüşmesine Lukaşenko da katılabilir

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya, Türkiye ve İran Devlet Başkanlarının Soçi’de yapacakları 3’lü görüşmeye Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun da katılabileceğini söyledi.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya, Türkiye ve İran Devlet Başkanlarının Soçi’de yapacakları 3’lü görüşmeye sürpriz bir konuğun katılabileceğini açıkladı. Peskov, geçtiğimiz gün Putin’le görüşmek için Soçi’ye gelen Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun da üçlü görüşmeye katılabileceğini söyledi. Peskov yaptığı açıklamada, Lukaşenko’nun liderlerle Suriye meselesi hakkında görüşmeyeceğinin altını çizerek, “Sadece Lukaşenko meslektaşları ile aynı şekilde iletişim kurarak, Soçi’de olma fırsatını değerlendirecek” dedi.


Peskov 3’lü zirvede, Suriye krizinde siyasi bir çözüme ulaşmak için yapılan çabaların nasıl yoğunlaştırılabileceğinin görüşüleceğini ve Suriye Anayasa Komitesi’nin en kısa zamanda kurulması için tartışılacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:19
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