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Dünya Putin dünyayı ayağa kaldırdı: 3 bölgeyi Rusya'ya bağlayacak
Dünya

Putin dünyayı ayağa kaldırdı: 3 bölgeyi Rusya'ya bağlayacak

Rusya Devler Başkanı Vladimir Putin "Bugün Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya’ya alınmasıyla ilgili anlaşmaları imzalayacağız." açıklamasını yaptı. Putin'in dünyayı ayağa kaldıran kararı sonrası bölgedeki savaşın daha da alevleneceği şeklinde yorumlar yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 15:35:00 -
Putin dünyayı ayağa kaldırdı: 3 bölgeyi Rusya'ya bağlayacak

Rusya Devler Başkanı Vladimir Putin dünyayı ayağa kaldıran açıklama yaptı.

Rus lider açıklamasında "Bugün Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya’ya alınmasıyla ilgili anlaşmaları imzalayacağız." ifadelerini kullandı.

Putin'in dünyayı ayağa kaldıran kararı sonrası bölgedeki savaşın daha da alevleneceği şeklinde yorumlar yapıldı.

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