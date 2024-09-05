Putin dünyaya ilan etti: Erdoğan'a müteşekkiriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklamalarda bulundu.

'Erdoğan'a müteşekkiriz'

Ağustos ayında Rusya ve ABD arasında MİT'in koordinasyonunda gerçekleştirilen mahkum takası hakkında konuşan Putin, bu önemli takasta birçok ülkenin yer aldığını, özellikle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli rol oynadığını belirterek kendilerine müteşekkir olduklarını söyledi.

Putin, "Devletin yardımına ihtiyacı olan tüm Rusya vatandaşlarına her zaman eşit davranıyoruz. Bunu gelecekte de yapacağız. Bu birincisi. İkincisi de, yapılan takasa gelirsek, birçok ülke bu çalışmaya, bu misyona katıldı. Mesela gazeteci kisvesi altında çalışan, ancak açıkça istihbarat misyonlarını ve görevlerini yerine getiren ABD'li gazeteciyi (Evan Gerşkoviç) ele alırsak, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bu çalışmada aktif rol aldı. Bunun için de kendisine minnettarız, çünkü bu sonuçta vatandaşlarımızın anavatanlarına dönmesine yol açtı. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da bu sorunların nihai çözümü için Türkiye'yi bir platform olarak temin etti. Tıpkı diğer bazı ülkeler gibi, Arap dünyasından ülkeler de burada iyi niyet gösterdi. Sonuç olarak, bu sürece katılan herkesin çıkarına olacak şekilde olumlu bir sonuca ulaştığımızı düşünüyorum. Bunlardan en önemlisi elbette yurtdışında kendi vatanının çıkarları doğrultusunda özel görev yapan vatandaşlarımız da dahil Rusya vatandaşlarının anavatanlarına dönmeleridir" dedi.

Ukrayna ile Avrupa'ya TürkAkım ve Mavi Akım hatırlatması

Ukrayna'nın Rus doğalgazının Avrupa'ya taşınmasında transit ülke olmayı reddetme planlarına da değinen Putin, böyle bir durumda seçimin AB'ye kalacağını kaydetti.

Devlet Başkanı, "Rus doğalgazının Avrupa'daki ana tüketicileri, Ukrayna'ya tam teşekküllü yardım, askeri, mali ve her türlü desteği sağlamalarına rağmen, görünüşe göre Ukrayna'yı transit geçişi sürdürmeye zorlamak istemiyorlar. Ancak Ukrayna'nın Rus gazının transit geçişini reddetmesi, Avrupa'ya giden gaz miktarının azalacağı anlamına geliyor. Bunlar diğer güzergahlar, özellikle de TürkAkım üzerinden gidecek, belki de kısmen Mavi Akım üzerinden yine Türkiye'ye gidecek" ifadelerini kullandı.

Bu tedariklerin Avrupa'da enerji istikrarının korunmasına yardım edeceğinin altını çizen Putin, "Ancak seçim onların. Bunun onları nasıl etkileyeceğini, ben tam bilmiyorum. Biz kendi sorunlarımızla uğraşıyoruz, onlar da kendi sorularıyla uğraşsınlar" diye ekledi.

'İstanbul anlaşmalarını Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatmak için reddettiler'

Batı ve Kiev'in İstanbul anlaşmalarını Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatmak için reddettiklerini söyleyen Rus lider, ancak hasımların bunu başaramayacağı mesajını verdi.

2022'de İstanbul'da barış anlaşmasının neredeyse tüm parametreleri üzerinde mutabık kalındığını anımsatan Putin, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunu daha önce birçok kez söyledik, olası barış anlaşmasının neredeyse tüm parametreleri üzerinde Kiev'deki hükümetin temsilcileriyle mutabakata varmıştık, her konuda anlaşmıştık. Üstelik müzakere heyetinin başkanı, kendisi şu anda Yüksek Rada'da iktidar partisinin grubuna liderlik ediyor, bu anlaşmalara paraf atmıştı. Evet, bazı şeylerin üzerinde biraz daha çalışılması gerekiyordu ancak verdikleri onay duruyor, ortada bir belge var. Daha sonra (Boris) Johnson geldi. Bilindiği gibi İngiltere hükümeti bunu reddetmiyor, bunu teyit ediyorlar. Johnson geldi ve Ukraynalılara son Ukraynalıya kadar savaşma talimatı verdi."

'Biden'ı başkanlık yarışından çektiler, Harris'i destekleyeceğiz'

Putin'e ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde kimi desteklediği de soruldu.

Rus liderin yanıtı şöyle oldu:

Daha önce, eğer favori adayımızı belirleyebilirsek bunun Joe Biden olacağını söylemiştim. Ancak onu yarıştan çektiler ve o da tüm destekçilerine Sayın Harris'i desteklemelerini tavsiye etti. Biz de aynısını yapacağız, onu destekleyeceğiz. (Harris'in) Gülüşü çok etkileyici. Demek ki her şey yolunda.

Putin: İsrail-Filistin meselesine iki devletli çözümü destekliyoruz

Putin, İsrail- Filistin gerilimi ve ülkesinin yaklaşımını da değerlendirdiği konuşmasında, Rusya'nın Filistin konusundaki tutumunun fırsatçı olmadığını vurgularken, “Rusya'nın pozisyonu fırsatçı değil, her zaman daha önce alınan ve bence çözümün temeli olması gereken kararlara, yani iki iki devletli çözüme dayanıyor. Zaten bu pozisyon, garip bir şekilde ABD de dahil olmak üzere dünyadaki pek çok kişi tarafından paylaşılıyor” dedi.

Evan Gerşkoviç kimdir?

26 Ekim 1991'de New Jersey'de dünyaya gelen ABD'li gazeteci Gerşkoviç, 2016'da yılında Rusya'da gazeteci olarak çalışmaya başladı.

2022'den itibaren Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Moskova muhabiri olarak görev yapan Gerşkoviç, 30 Mart 2023 sabahı Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından Yekaterinburg kentinde bir Rus savunma sanayi işletmesinin faaliyetleriyle ilgili devlet sırrı kapsamına giren bilgiler topladığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Gerşkoviç, Soğuk Savaş'tan bu yana bir ABD basın kuruluşunda çalışırken Rusya'da gözaltına alınan ilk gazeteci oldu.

Davası Rusya'da Sverdlovsk Bölge Mahkemesi'nde görülen Gerşkoviç, casusluktan suçlu bulunarak 16 yıl hapse mahkum edildi.

Muhabirlerine yönelik suçlamaları dayanaksız olarak nitelendiren WSJ, gazetecinin serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, WSJ muhabirinin FSB tarafından gözaltına alınmasına ilişkin açıklamasında, “Burada bir şüpheden söz etmiyoruz, burada birinin suçüstü yakalanmış olmasından bahsediyoruz” demişti.

Gerşkoviç, 1 Ağustos'ta Ankara'da MİT koordinasyonunda gerçekleştirilen takas sonucunda ABD'ye iade edilmişti.