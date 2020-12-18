Putin, Dağlık Karabağ'daki tehlikeyi açıkladı

Rus barış gücünün Dağlık Karabağ'daki durumun kötüye gitmemesi için her türlü çabayı gösterdiğini ifade eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle imzaladıkları anlaşmaya tamamen uyulduğunu belirtti.

Putin, video konferans yöntemiyle düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları toplantısında Dağlık Karabağ'daki durum hakkında konuştu.

Putin, "Rusya, Dağlık Karabağ'da akan kanın durması, tam ateşkes sağlanması ve istikrar sürecinin başlaması için arabuluculuk çabaları ortaya koydu. Bu nedenle AGİT Minsk Grubu'nda, özellikle de eş başkanlar Rusya, Fransa ve ABD arasında sağlanan kilit anlaşmalara bağlı kalmayı hedefledik" dedi.

"Elimizden geleni yapıyoruz"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la imzaladıkları anlaşmaya tamamen uyuluyor olmasının önem taşıdığını kaydeden Putin, cephe hattında konuşlandırılan Rus barış gücü birliklerinin yeni gerilimin yaşanmasını önlemek için elinden geleni yaptığını belirtti.

"Şimdi BDT ülkeleri de dahil uluslararası toplumun önünde sığınmacıların dönmesi, altyapının yeniden inşası, tarihi, kültürel ve dini yapıların restorasyonu ile ilişkili insani sorunları çözme konusunda çatışmalardan zarar gören bölgelere yardım sunmaya yönelik önemli bir görev var" diye devam eden Rus lider, "Tüm BDT ülkeleri, Dağlık Karabağ'da şiddetlenen silahlı çatışmalardan kaygı duydu. Zira çatışmalarda hepimize yakın konumdaki ülkeler yer aldı.

Maalesef silahlı faaliyetler, çok sayıda can kaybına yol açtı, Güney Kafkasya'daki halihazırda zorlu olan durumu daha derinleştirdi ve terör tehdidinin yayılması riskini artırdı" ifadelerini kullandı.

Rus lider, bölgedeki çatışmaların terörün yayılması riskini artırdığının altını çizdi.

Dağlık Karabağ'daki çatışmalar 27 Eylül'de yeniden alevlenmiş ve ayrı ayrı varılan üç ateşkes mutabakatına rağmen devam etmişti. İlerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusu, son günlerde stratejik öneme sahip bölgelerde kontrolü sağlarken Ermenistan geri çekilmek durumunda kalmıştı.

Bu sürecin sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların sona erdirilmesine dair bir anlaşma imzalamıştı.

Türk-Rus ortak hamlesi

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı anlaşmanın 3. maddesi uyarınca Dağlık Karabağ'daki cephe hattı boyunca ve Laçin koridoru boyunca toplamda 1.960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel araçtan oluşan Rus barış gücü konuşlandırıldı. Ayrıca ateşkesin kontrolü için Rus-Türk gözlem merkezi kuruluyor.

Azerbaycan ordusunun köy yollarını kapatacağını ileri süren belediye başkanı Parsyan, Kafan'dan Hndrant, Yeovard ve Ujanis'in Ermeni köylerine giden yolların bir kısmının Azerbaycan topraklarına katılacağını söyledi.

Ermenistan karmakarışık

Kafan (Ermenice Kapan) çevresindeki gelişmeler şehrin bağlı olduğu Syunik eyaletini birbirine kattı, öfkeli göstericiler Kafan havaalanına giden yolu kapattı.

İstifa baskılarına direnen Başbakan Nikol Paşinyan'dan açıklama talep eden protestocuların yolu kesmesiyle uzun kuyruklar oluştu.

Yerel medya, gösteri sırasında silah seslerinin duyulduğunu gösteren video kaydını yayınladı. İlk olarak sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük ses getirdi.

Ermenistan'ın başkenti Erivan, bugün önemli bir konuk ağırlayacak. Rus istihbaratı Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) başındaki isim Aleksandr Bortnikov Erivan'ı ziyaret edecek.Ermenistan makamları ziyarete ilişkin bir detay açıklamadı.

Çatışma hatlarına ve Laçın koridoruna 1960 asker yerleştiren Rusya Savunma Bakanlığı ise, geçen haftanın ardından bir kez daha Dağlık Karabağ'da harita değişikliğine gitti.

Yeni haritada, Rus birliklerinin operasyon alanının kuzeye doğru genişlediği ve Çaylı köyünü kapsadığı göze çarpıyor. Ayrıca harita, Laçın koridoru etrafındaki alanı da Rus barış güçlerinin kontrolünde gösterdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Hadrut çevresindeki Köhne Tağlar ve Çaylaggala köylerindeki çatışmaların ardından da bölgeyi Rus barış güçlerinin kontrolünde göstermiş ve harita bir süre sonra eski haline dönmüştü.