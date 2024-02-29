Putin cami ziyaretinde yüce Kur'an'ı elinde tutarak söz vermişti! Hadsiz eyleme hapis cezası

Nikita Zhuravel hakkında suç duyurusunda bulunan ve duruşmada yer alan 13 imam, “manevi değerlere derin zarar” verdiği gerekçesiyle yargılanan Zhuravel’e hapis cezası verilmesini istedi.

Grozni Visaitovsky Bölge Mahkemesi’nde görülen duruşmada Nikita Zhuravel 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Putin söz vermişti!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin Derbent kentinde geçtiğimiz kurban bayramında Cuma Camii’ni ziyaret etmişti.

Putin ziyaretinde elinde yüce Kur'an'ı tutarak Kur’an-ı Kerim’in Müslümanlar için kutsal emanet olduğunu, ona yapılan saygısızlığın Rusya’da suç kabul edildiğini ve bundan böyle de bu şekilde süreceğini söylemişti.

Putin, “Diğer ülkelerde farklı davrandıklarını, insanların dini duygularına saygı duymadıklarını ve üstelik bunun bir suç olmadığını söylediklerini biliyoruz” demişti.

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Rusya'da Kuran'a yapılan saygısızlığın hem Anayasa'da hem de Ceza Kanunu'nda bir suç olduğunun altını çizen Putin, “Saygısızlık ve inançlar arası bölünmeyi kışkırtmak bir suçtur” ifadelerini kullanmıştı.