Putin bunu gerçekten beklemiyordu! Belarus'tan Rusya'ya karşı flaş hamle

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, 'kardeş ülke' gördüğü Rusya’yı bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı. Belarus, Rusya yerine, Suudi Arabistan’dan sonra okyanus ötesi ABD’den de ham petrol aldı.

Belarus, 'kardeş ülke' gördüğü Rusya'yı bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Moskova ile "fiyat pazarlığı"nda yeni bir hamleyle şaşırttı.

Hafta içi Belarus ile Rusya arasında doğal gaz fiyatında indirim için görüşmeler çıkmaza girerken, beklenmedik haber "petrol cephesinden" geldi:

10 gün içerisinde tamamlanacak

Belarus, Rusya'nın fiyatını yüksek bulduğu için okyanus ötesinden ham petrol aldı. Ajanslar ABD'nin Belarus'a ilk parti petrol sevkiyatını gerçekleştirdiğini bildirdi. Petrokimya şirketi Belneftehim'den yapılan açıklamaya göre, Texas çıkışlı petrolün Belarus'a sevkiyatı 10 gün içerisinde tamamlanacak.

ABD'den tankerlerle Baltık limanlarına getirilen ilk partinin miktarı 77 bin ton olarak açıklandı. Litvanya'da tankerlerden boşaltılan petrol tren yoluyla Belarus'a ulaştırıldı. Böylece Belarus tarihte ilk kez ABD'den petrol ithal etmiş oldu.

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, "ABD'den petrol satın alma kararının kaynakları çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olduğunu" söyledi.

Medyada yer alan yorumlarda, miktar fazla yüksek olmasa da, Rusya'nın en yakın müttefiklerinden biri sayılan komşusu Belarus'un, okyanus ötesinden, Rusya'nın hem politik hem de enerjide ekonomik rakibi ABD'den petrol almasının önemli bir "prestij meselesi" olduğu yorumu yapılıyor.

Anlaşma, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun şubat başında Minsk'e yaptığı ziyarette ele alınmıştı.

Belarus Mayıs ayında yine Litvanya üzerinden Suudi Arabistan'dan petrol satın almıştı.

Geçtiğimiz yıl Rusya ile Belarus arasındaki müzakereler çıkmaza girince, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko başka kaynaklara yöneleceklerini açıklamıştı.

Rusya, son olarak Gazprom'a "fiyat indirimi" başvurusunda bulunan Belarus'a, müzakere etmek için önce 110 milyon dolara yakın gaz borcunu ödeme şartı koşmuştu.