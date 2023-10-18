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Dünya Putin, 'Bu bir tehdit değil, sadece hatırlatma': Hepsi füzelerimizin menzilinde
Dünya

Putin, 'Bu bir tehdit değil, sadece hatırlatma': Hepsi füzelerimizin menzilinde

Yeniakit Publisher
2023-10-18 22:30:00 -
Putin, 'Bu bir tehdit değil, sadece hatırlatma': Hepsi füzelerimizin menzilinde

İsrail-Filistin çatışması nedeniyle Tel Aviv yönetimine tam destek veren ve Akdeniz'e uçak gemilerinden oluşan büyük bir filo gönderen ABD'ye Rusya, meydan okudu.

İsrail- Filistin çatışmasında Tel Aviv yönetimine tam destek açıklamasında bulunan ve Doğu Akdeniz'de uçak gemilerinden oluşan büyük bir filo gönderen ABD'ye, Rusya Devlet Başkanı Putin'den tehdit gibi bir açıklama geldi. Putin, ellerindeki Kinjal hipersonik füzelerinin menzilinin, Akdeniz'deki ABD gemilerini kapsadığını söyledi.

Rus lider Putin'de

Putin, Çin'de gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında basın mensuplarının, İsrail'in Gazze'deki bombardımanlarına ve Orta Doğu'da ABD- İsrail eksenli gelişmelere yönelik açıklamalarda bulundu.

"Amerikan uçak gemileri füzelerimizin menzilinde"

Rusya lideri Putin, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerine Karadeniz'deki devriye faaliyetlerini artırma talimatı verdiğini belirterek, "Kinjal füzelerini taşıyan Mig-31 uçakları, Karadeniz'de devriye gezmeye başladı. Akdeniz'de konuşlu Amerikan uçak gemileri, Rusya'nın Karadeniz'deki Kinjal hipersonik füzelerinin menzilinin içinde. Bunu tehdit olarak değil, bilgi olarak söylüyorum. Sadece bir hatırlatma." dedi.

Ne olmuştu?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatması sonrası bölgede gerilim artmış ve İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ni vurmaya başlamıştı. İsrail'e ise ABD'den tam destek açıklaması gelmişti. ABD, bölgeye aralarında USS Gerald R. Ford ve USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisinin de olduğu büyük bir filo gönderilmişti.

Kinjal hipersonik füzeleri

Rusya'nın ürettiği nükleer kapasiteli hipersonik aero-balistik havadan karaya füzesi, iddia edildiğine göre 2 bin kilometreden fazla menzili ile biliniyor. Hem konvansiyonel hem de nükleer savaş başlıklarını taşıyan ve Tu-22M3 bombardıman uçaklarından veya MiG-31K uçaklarından fırlatılan Kinjal füzesinin Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi ve Batı Askeri Bölgesi'ndeki hava üslerinde konuşlandırdığı biliniyor.
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