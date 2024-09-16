Putin, asker sayısını artırdı! Rusya Merkez Bankası, Avrupa bankalarından döviz transferlerini kısıtlamamalarını talep etti

Avrupa bankalarının Rusya’daki iştirakleri zor bir durumla karşı karşıya: Bir yandan Avrupalı düzenleyiciler Rusya’daki faaliyetlerini sonlandırmalarını isterken, diğer yandan Rusya Merkez Bankası müşterilerine karşı ayrımcılık yapmamalarını, döviz ve sınır ötesi transferleri reddetmemelerini talep ediyor.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, yabancı bankaların ülkedeki iştiraklerinin müşterilerini bankacılık işlemlerinde, özellikle sınır ötesi ödemelerde ayrımcılığa tabi tutmalarının kabul edilemez olduğunu belirtti ve bu bankalara talimat verdiklerini açıkladı.

Nabiullina, “Yakın zamanda Rusya’daki Avrupa bankalarının iştiraklerine, yabancı para birimlerinde transfer yapmayı reddetmemeleri veya Rus yasalarına aykırı gerekçelerle bu tür transferlere engel oluşturmamaları yönünde bir talimat gönderdik,” dedi.

Ayrıca Merkez Bankası, yabancı banka iştiraklerinin, Rus banka müşterilerinin kişisel veriler dahil bilgilerini “herhangi bir liste oluşturmak amacıyla” ana kuruluşlarına iletmelerini yasakladı.

Savaşın başlamasından sonra Raiffeisenbank, Rusya ile Avrupa arasındaki ana bağlantı noktası haline geldi. Banka, 2023 yılında sınır ötesi ödemeler pazarındaki payının yüzde 40 ila 50 civarında olduğunu tahmin ediyordu. Ancak eylül ayından itibaren, birkaç büyük şirket dışında tüm müşteriler için yabancı para cinsinden dışarıya yapılan transferleri durdurdu. Banka bu kararı, ana grubu Raiffeisen Bank International’ın (RBI) Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) talimatı doğrultusunda aldığını açıkladı.

Nabiullina, bu açıklamayı yeterli bulmadı. Rusya Merkez Bankası’nın yabancı bankaların Rus iştirakleri üzerindeki baskının farkında olduğunu kabul eden Nabiullina, fakat bu Avrupa bankalarının Rus iştirakleri Rusya yasalarına göre kurulduğu ve ülkenin hukuk sisteminde faaliyet gösterdiği için, yaptırımlara değil bu yasalara uyması gerektiğini vurguladı.

Unicredit gibi, Raiffeisenbank da satışı için devlet başkanının onayı gereken bankalar listesine dahil edildi. Bununla beraber, Raiffeisenbank’ın durumunu daha da zorlaştıran bir gelişme olarak, mahkeme kısa süre önce bankanın hisselerine tedbir kararı koydu.