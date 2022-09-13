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Dünya Putin acımıyor: Bu kış donmuş olacaklar
Dünya

Putin acımıyor: Bu kış donmuş olacaklar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’nın yaptırımlarını aptalca olarak yorumlarken, Batı'ya gaz, petrol ve kömür sağlamayacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 02:34:00 -
Putin acımıyor: Bu kış donmuş olacaklar

Rusya'nın NATO'nun doğuya doğru genişlemesine karşılık Ukrayna'ya operasyonu devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’nın yaptırımlarını aptalca olarak nitelendirdi. Putin, batıya gaz, petrol, kömür, sağlamayacağız dedi.

Tüm bu süreç devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den batıya adeta meydan okuyan ifadeler geldi.

"Batı donmuş olacak''

Rusya’nın Uzakdoğu bölgesindeki Vladivostok şehrinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu’nun genel kurul toplantısında konuşan Vladimir Putin, "Gaz, petrol, kömür, kalorifer yakıtı sağlamayacağız. Hiçbir şey sağlamayacağız. Batı donmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Rus gaz devi Gazprom ise, Kuzey Akımı doğalgaz boru hattını planlandığı gibi Avrupa’ya yeniden açılmayacağını açıkladı.

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