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Dünya Putin açık açık tehdit etti: Sonuçları feci olur
Dünya

Putin açık açık tehdit etti: Sonuçları feci olur

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'yı nükleer silah konusunda uyararak sonuçlarının Moskova yönetimini için feci olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 10:17:00 -
Putin açık açık tehdit etti: Sonuçları feci olur

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son yaptığı, "Toprak bütünlüğü tehdit edilirse Rusya tüm imkanları kullanacak, bu bir blöf değil" açıklamasının yankıları sürüyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Amerikan televizyonu ABC'de yayınlanan "This Week" adlı programa konuk oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son açıklamalarına değinen ve Kremlin'le iletişime geçtiklerini söyleyen Sullivan, Rusya'yı, Ukrayna'da bir nükleer silah kullanması durumunda Moskova için feci sonuçları olacağı konusunda uyardıklarını aktardı:

"Kremlin'e her düzeyde doğrudan ve özel olarak, herhangi bir şekilde nükleer silah kullanımının Rusya için feci sonuçlara yol açacağını söylüyoruz. Olası bir nükleer silah kullanımı durumunda ABD ve müttefiklerinin kararlı bir şekilde yanıt vereceğini ve bunun neleri gerektireceği konusunda gayet açık ve netiz."

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Yorumlar

EBRAR

Rusya çok hakli, ey abd sen 10 bin km gelip Rusyanin burnun dibine girersen tabiki Rusa da senin burnu kırar. Bu gün yee yeryüzünde fitne çıkaran iki ulke var.Biri israil diğeri abd dir.

Vahap Kalyoncu

Başta haklı olan Rusya yavaş yavaş hatalar yapmaya başladı ve gittikçe yalnızlaşıyor.
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