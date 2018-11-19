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Putin: ABD'nin bu adımı cevapsız kalmayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çekilme niyetiyle ilgili atılacak cevap adımları değerlendirmeyi teklif etti.

19 Kasım 2018 Pazartesi 23:38
Putin: ABD'nin bu adımı cevapsız kalmayacak

Savunma sanayisinin konu alındığı toplantıda konuşan Putin, "Washington, çekilme kararı alırsa bu yanıtsız kalmamalı ve kalmayacak da" dedi.

Rus lider, "Bir kez daha altını çiziyorum: Bu anahtar konuda Amerikan partnerlerle diyalog yürütmeye hazırız ve onların bu konuya sorumlulukla yaklaşmasını umuyoruz" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'un 1987'de Sovyetler Birliği ile imzalanan INF'den çekileceğini açıklamıştı. Fox News televizyonuna konuşan Trump, Washington'un anlaşmadan çekilme kararının, Rusya'nın anlaşma kapsamındaki şartları yerine getirmemesinden kaynaklandığını ileri sürmüştü.

 

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 23:38
  1. ABD Başkanı Donald Trump
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  3. Rusya
  4. ABD

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