Putin 9 yaşındaki çocukla buz hokeyi oynadı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 yaşındaki Dima adlı çocuğun isteğini kırmayarak, buz hokeyi oynadı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıl dileği olarak kendisiyle buz hokeyi oynamak isteyen Çelyabinsk kentinden 9 yaşındaki Dima adlı çocuğun dileğini gerçekleştirdi.
Başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da bulunan buz hokeyi pistinde bir araya gelen Putin ve Dima, buz hokeyi oynadı.
Putin'e Rus eski profesyonel buz hokeyi oyuncusu Valeri Kamensky de eşlik etti.