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Dünya Putin 9 yaşındaki çocukla buz hokeyi oynadı
Dünya

Putin 9 yaşındaki çocukla buz hokeyi oynadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 yaşındaki Dima adlı çocuğun isteğini kırmayarak, buz hokeyi oynadı.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 22:56:00 -
Putin 9 yaşındaki çocukla buz hokeyi oynadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıl dileği olarak kendisiyle buz hokeyi oynamak isteyen Çelyabinsk kentinden 9 yaşındaki Dima adlı çocuğun dileğini gerçekleştirdi.

Başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da bulunan buz hokeyi pistinde bir araya gelen Putin ve Dima, buz hokeyi oynadı.

Putin'e Rus eski profesyonel buz hokeyi oyuncusu Valeri Kamensky de eşlik etti.

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