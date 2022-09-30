Putin 4 bölgeyi ilhak etti! Zelenskiy son dakika kararını duyurdu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'yı ilhak ettiği açıklamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den flaş bir hamle geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da ele geçirilen Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'nın Rusya'ya ilhak edildiğini açıklamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın hızlandırılmış prosedür kapsamında NATO üyeliğine başvuracağını söyledi.