  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Putin 4 bölgeyi ilhak etti! Zelenskiy son dakika kararını duyurdu
Dünya

Putin 4 bölgeyi ilhak etti! Zelenskiy son dakika kararını duyurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'yı ilhak ettiği açıklamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den flaş bir hamle geldi.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 17:33:00 -
Putin 4 bölgeyi ilhak etti! Zelenskiy son dakika kararını duyurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da ele geçirilen Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'nın Rusya'ya ilhak edildiğini açıklamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın hızlandırılmış prosedür kapsamında NATO üyeliğine başvuracağını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23