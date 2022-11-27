Putin, 2 milyon kişiyi askere alacak!

Ukrayna’da 24 Şubat’tan beri devam eden işgal girişiminde umduğu noktaya henüz ulaşamayan Rusya’da devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeni bir seferberlik ilan etmeye hazırlandığı iddia edildi. Rusya’da, Vladimir Putin’in Ukrayna’yı durdurmak için umutsuz bir çabayla büyük bir seferberlik hamlesi talep edeceği yönünde spekülasyonlar dönüyor. Bu hamle, Zelenskiy’nin Moskova’yı savaşa kalıcı bir çözüm bulunması için işgal altındaki tüm topraklardan çekilmesi gerektiği konusunda uyarmasına rağmen geldi. Halihazırda askere alınan 300 binden fazla kişinin operasyonlar için yeterli olmadığı ve hedeflenen işgali bitirme harekatı için daha fazla askere ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Rus kaynakları, hareketin büyük olasılıkla Moskova da dahil olmak üzere önemli şehirlerde sıkıyönetimle birleştirileceğini söylüyor. General SVR Telegram kanalı, “Putin, yaklaşık 300.000’i kadın olmak üzere iki milyon kişiyi daha seferberliğe çağırmanın ‘yeterli’ olduğunu düşünüyor” duyurusunda bulundu. Seferberliğin, Ocak ayında başlaması bekleniyor.