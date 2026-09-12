Yine İETT yine kaza! Beşiktaş’ta halk otobüsü iş makinesiyle çarpıştı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul'da yine bir İETT kazası yaşandı. İstanbul Beşiktaş’ta İETT’ye bağlı özel halk otobüsü ile iş makinesinin çarpışması sonucu beş kişi yaralandı.
İstanbullular yeni güne yine bir İETT kazasıyla uyandı. Beşiktaş'ta, İETT'ye bağlı özel halk otobüsü ile iş makinesinin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ulus Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi'nde seyreden 34 HO 2425 plakalı özel halk otobüsü ile iş makinesi çarpıştı.
Kazanın etkisiyle iş makinesindeki 2 kişi ile otobüste bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların yolda durması nedeniyle trafik akışı aksadı.
Araçların kaldırılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.