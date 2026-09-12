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İsveç’te kritik seçim yarışı: 8 milyon seçmen yarın sandık başında

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İsveç’te kritik seçim yarışı: 8 milyon seçmen yarın sandık başında

İsveç’te 8 milyondan fazla seçmen, ülkenin yeni parlamentosunu belirlemek için yarın sandık başına gidecek.

#1
Foto - İsveç’te kritik seçim yarışı: 8 milyon seçmen yarın sandık başında

İsveç Parlamentosunda 349 sandalye bulunuyor, yarınki seçimde ayrıca 21 bölgesel meclis ve 290 belediye meclis üyesi de belirlenecek. Seçmenler, TSİ 09.00-21.00 saatlerinde sandık başına giderek oylarını kullanabilecek.

#2
Foto - İsveç’te kritik seçim yarışı: 8 milyon seçmen yarın sandık başında

ANKETLERDE SOL VE SAĞ BLOKLARIN YÜZDELERİ OLDUKÇA YAKIN: İsveç'te seçim öncesi yapılan son anketlere göre muhalefetteki Sosyal Demokratlar, Merkez Parti (Centerpartiet), Yeşiller Partisi ve Sol Parti'nin (Vansterpartiet) oluşturduğu merkez sol blokun yüzde 50,8 oyla ilk sırada yer aldığı belirtiliyor.

#3
Foto - İsveç’te kritik seçim yarışı: 8 milyon seçmen yarın sandık başında

İktidardaki sağ blok partileri Ilımlı Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokratlar, Liberaller ve mevcut hükümete dışarıdan destek veren İsveç Demokratlarının oy oranının ise yüzde 47,6 olduğu ifade ediliyor. Anket sonuçlarına göre seçimin sol ile sağ bloklar arasında "başa baş" mücadeleyle geçeceği yorumları yapılıyor. Analizlerde ayrıca, mevcut hükümette resmi olarak yer almayan İsveç Demokratlarının yarınki seçim sonrası ilk kez hükümete doğrudan katılmasının mümkün olacağı değerlendiriliyor.

#4
Foto - İsveç’te kritik seçim yarışı: 8 milyon seçmen yarın sandık başında

TELEVİZYON TARTIŞMALARINDA "MÜSLÜMAN SEÇMEN" GERGİNLİĞİ İsveç Devlet Televizyonu SVT'deki programda aşırı sağcı İsveç Demokratları lideri Jimmie Akesson ile Yeşiller Partisi Sözcüsü Amanda Lind karşı karşıya geldi. Akesson, sol partilerin camilerde seçim çalışması yürütüp oy topladıklarını iddia etti. Lind ise Akesson'u sıradan Müslümanları hedef almakla suçlayarak, "Camiye giden ve oy kullanan sıradan Müslümanlar bir problem olarak görülüyor. Bunun korkunç bir açıklama olduğunu düşünüyorum." diye konuştu. İsveç'te en son 2022'de yapılan seçimde katılım oranı yüzde 84 olmuştu.

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