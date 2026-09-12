İsveç’te kritik seçim yarışı: 8 milyon seçmen yarın sandık başında

TELEVİZYON TARTIŞMALARINDA "MÜSLÜMAN SEÇMEN" GERGİNLİĞİ İsveç Devlet Televizyonu SVT'deki programda aşırı sağcı İsveç Demokratları lideri Jimmie Akesson ile Yeşiller Partisi Sözcüsü Amanda Lind karşı karşıya geldi. Akesson, sol partilerin camilerde seçim çalışması yürütüp oy topladıklarını iddia etti. Lind ise Akesson'u sıradan Müslümanları hedef almakla suçlayarak, "Camiye giden ve oy kullanan sıradan Müslümanlar bir problem olarak görülüyor. Bunun korkunç bir açıklama olduğunu düşünüyorum." diye konuştu. İsveç'te en son 2022'de yapılan seçimde katılım oranı yüzde 84 olmuştu.