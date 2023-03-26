Pusuya yattılar! Barcelona’da Arda Güler rüzgarı

Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler’in taliplerine her gün bir yenisi ekleniyor. Özellikle Avrupa Ligi'ndeki Sevilla maçına 11'de başlayan ve gösterdiği performansla kendisini izlemeye gelen scoutları mest eden 18 yaşındaki oyuncu için dün İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Akşam’da yer alan haberde İspanyol medyası kaynak gösterildi ve genç futbolcuyla ilgili iddialara yer verildi. İspanyollar, Arda Güler'i, Barcelona'nın yakından takip ettiğini ve sezon sonunda sudan ucuz bir fiyata kadrosuna katabileceğini duyurdu. İspanya'da çıkan haberlerde şu ifadelere yer verildi: "Yaz transfer dönemi için çalışmalar yapan Barcelona, Türkiye'nin gelecek vadeden futbolcularından Arda'yı transfer edebilir.

Pusuda bekliyorlar

Potansiyeliyle gelecek vadeden isimler arasında dikkat çekiyor. F.Bahçe için çok değerli olan orta saha, Türkiye'de güzel işlere imza atıyor ve Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarında. Atletico Madrid, Sevilla ve Barcelona'nın ilgisi var. Oyuncunun piyasa değeri 11 milyon euro ancak sözleşmesinde bir madde var ve 5 milyon euroya serbest kalabilir ki bu Barça ekonomisi için karşılanabilir bir rakam. Bunun nedeni de oyuncunun aldığı süre. Sözleşmesinde sezon sonuna kadar toplamda bin 500 dakika oynamaması halinde 5 milyon euroya serbest kalabilir maddesi var.

630 dakika oynadı

Sakatlanmasını engellemek için oyuncuya fazla süre verilmiyor ve toplamda sadece 630 dakika süre aldı. Her geçen süre onun fiyatının düşmesine neden oluyor. 2005 doğumlu oyuncu için Premier Lig lideri Arsenal'in de devreye gireceği iddiaları mevcut. Ancak Barça elini çabuk tutarsa Türklerin gelecek vadeden yıldızını alabilir." Arda Güler, bu sezon Süper Lig'de 10 karşılaşmada 207, Avrupa Ligi'ndeki 6 maçta 234, Avrupa Ligi Elemeleri'ndeki 3 mücadelede 106, Türkiye Kupası'ndaki 1 maçta 65 ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri'ndeki 1 maçta da 18 dakika oynayabildi. Genç yetenek, toplamda ise 3 gol atıp, 2 de asist yaptı.