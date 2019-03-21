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Pusulayı şaşırdı! Fehmi Koru'nun yeni parti şaşkınlığı

Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu tarafından kurulacağı iddia edilen yeni parti ile ilgili bir gün destek açıklaması yapan Fehmi Koru, bir başka gün ise yeni partiye karşı çıkıyor.

21 Mart 2019 Perşembe 15:46
Pusulayı şaşırdı! Fehmi Koru'nun yeni parti şaşkınlığı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakan Ali Babacan'ın parti kuracağına dair iddialar gündemdeki yerini korurken, söz konusu iddialarla ilgili Fehmi Koru'nun çelişkileri açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimzi günlerde kaleme aldığı bir yazıda, yeni partinin kurulmasından yana olduğunu söyleyen Koru, aradan geçen birkaç gün sonra yeni bir partinin başarı şansının olmadığını ifade ederek Abdullah Gül’ün AK Parti’ye karşı yeni parti oluşumu içine girmesinin doğru olmadığını ve bu şekilde devam ederlerse “Hüsrana” uğrayabileceklerini söylemişti.

Yeniden karar değiştirdi

Koru, son olarak geçtiğimiz günlerde yeni kurulacak partinin başarılı olamayacağını söyleyen Bülent Arınç'a cevap vererek, AK Parti’nin 2000’de sahip olduğu felsefeyi güncelleyebilen ve kadro genişliğini ondan da ileriye taşıyabilen yeni bir parti AK Parti için de gerekli ve yararlıdır." ifadelerini kullanarak, yeni partinin kurulmasına destek verdi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:11
  1. Abdullah Gül
  2. Fehmi Koru
  3. Ahmet Davutoğlu
  4. Ali Babacan

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  • t.şahint.şahin46 dk önce
    fehmi bunadı artık.dokunmayın zavallıya...kendi çalsın kendi söylesin..

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