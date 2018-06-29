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Pusulaya not yazarak Erdoğan'a ulaşmaya çalışan kadına beklediği telefon geldi

24 Haziran seçimlerinde oy pusulasına "Size ulaşmak istiyorum Cumhurbaşkanım" notunu yazan Meryem Bayrak'a Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yetkilileri telefonla ulaştı. Görevliler tarafından ev adresi alınan Bayrak, "Çok mutluyum. En büyük hayalime adım adım kavuşuyorum" diye konuştu.

29 Haziran 2018 Cuma 13:07
Pusulaya not yazarak Erdoğan'a ulaşmaya çalışan kadına beklediği telefon geldi

Konya'da seçimde oy pusulasının üzerine yazdığı "Cumhurbaşkanım size ulaşmak istiyorum" notu ile gündeme gelen Meryem Bayrak'a Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yetkilileri telefonla ulaştı.

"PARA DEĞİL KANUN MADDESİ İSTİYORUM"

Cumhurbaşkanlığı halkla ilişkiler biriminden aranıp ev adresinin alındığını ve görüşmek isteme nedeninin sorulduğunu belirten Bayrak "Çok mutluyum. En büyük hayalime adım adım kavuşuyorum" dedi. Bayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan isteğini ise şu sözlerle anlatı:

"Esnaf olan eşim 2012 yılında 37 yaşında kanserden vefat etti. Vefatının 5. ayından itibaren eşimin borçları ile ilgili icralar gelmeye başladı. Eşimin ticari borçlarını bilmediğim için reddi miras yapmadım. Sonrasında da reddi miras süresi geçtiği için tüm borç bana kaldı. Şu an tahminen faizi ile birlikte 1 milyon liraya yakın eşimden kalan borç var. Cumhurbaşkanımızdan reddi miras süresi ile ilgili bir kanun çıkarılmasını talep edeceğim. Amacım asla para istemek değil. Bu kanun maddesi yüzünden mağdur olmuş binlerce insan var."

ASLA AFFETMEYECEĞİM

11 yaşındaki oğluna çalışıp bakacağını ve kimseden maddi beklentisi olmadığını ifade eden Bayrak "Sosyal medyada halimi bilmeden beni suçlayanları asla affetmeyeceğim. Onlarla hem yargı hem ilahi adalette hesaplaşacağız" diye konuştu.

Kaynak: Habertürk

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 13:07
  1. Konya
  2. pusula
  3. GÜNCEL Haberleri

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  • tahataha9 sa önce
    kötü bir örnek yarın başka seçimlerde herkes böyle yaparsa ne olur .bu hanımın aranmaması lazım bu metot çok tehlikeli oyu iptal olmuş ceza görmesi lazım.
  • MankurtMankurt10 sa önce
    @ Cihangir. Aynen, onlarin hakki hak degil sanki.
  • osmanlıosmanlı10 sa önce
    peki vefat eden kocanın mağdur edip paralarının üstüne yattığı garibanlar ne yapacak hamfendi?Kusura bakma ama duygu sömürüsü yapıyor, acındırıyorsun sana özel kanunu çıkarır diktatörler.
  • CihangirCihangir10 sa önce
    Peki alacaklıların hakları ne olacak.
  • fazlıfazlı10 sa önce
    oy pusulasına not yazan kişiye cevap verilip ilgilenilmesini doğru bulmuyorum. millet, cevap verildiğini görünce bir daha ki seçimlerde oy pusulaları telefon numarası yazan insanlardan geçilmez olur. cumhurbaşkanına ulaşmanın başka yolları da var, cimer gibi
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