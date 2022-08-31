Pusudaki Gül’den ‘Zillet’e selâm

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

2018 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylık hevesi kursağında kalan CHP’nin çatı adayı Abdullah Gül, 2023 seçimlerine 10 ay kala yeniden baş gösterdi. Cumhurbaşkanı olduğu dönemde ulusal bayramlara katılmadığı eleştirilerini bahane ederek suskunluğunu bozan Gül, “gereken tüm bayramlara katıldım” açıklamasıyla laikçi kesime ve henüz adaylarında uzlaşamayan 6’lı masaya “ben buradayım” mesajı verdi.

Koltuk hırsı dinmediği gözlenen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün zaman ayarlı açıklamasını Akit’e değerlendiren Siyaset Bilimci Doğan Çağlar, “6’lı masada şu anda Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı İyi Parti’nin içerisinden bir muhalefet var. CHP’de de bir kısım önemli isimler Kemal Bey’in adaylığına muhalif. Tabanda da muhalif olan bir kesim var. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi’nin Gül’ü çok istediklerini biliyorum. CHP’nin de yarısını katarsak Gül’ün adaylığını destekleyen üç buçuk parti var. Abdullah Gül’ün de adaylığı çok istediğini biliyorum. Bu yüzden, Gül’ün 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle yaptığı açıklamayı adaylık girişimine bağlıyorum. Yavaş yavaş düğmeye basmaya başladılar” dedi.

Masanın sahibi sahaya iniyor

Gazeteci Yazar Gaffar Yakınca ise, kendi aday tahmininin ya Kılıçdaroğlu ya da Abdullah Gül olduğunu belirterek, “Abdullah Gül’e en büyük tepki cumhurbaşkanı olduğu dönemde milli bayramlara iştirak etmeme konusuydu. Gül adı anıldığında CHP’li ya da laik seçmen, bunlar özellikle bu konuyu gündeme getiriyordu. CHP uzunca bir süredir Gül’e dair olumsuz yargıları yıkmak istiyordu. 30 Ağustos’la beraber Abdullah Gül de, ‘ben asla öyle bir şey yapmadım cumhuriyet değerlerine saygılıyım’ diyor. Bu açıklama ile tereddüt yaşayan bir kısım seçmen ikna ediliyor. Diğer nokta şu altılı masanın kurulma talimatı dışarıdan geliyor. Rotası da dışarıdan çiziliyor. Abdullah Gül bu açıdan da önemli bir isim. Batılılarla yakın ilişkileri olduğu özellikle İngilizlerle çok yakın ilişkileri olduğunu kendisi de söylüyor. Dolayısıyla şunu görüyoruz 6’lı masanın gerçek sahibi olaya müdahil oluyor, sahaya iniyor” dedi.