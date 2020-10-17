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Aktüel Pusat-Özen Barajı Sivas'ın Hafik ilçesinde tarlalara bolluk getirdi
Aktüel

Pusat-Özen Barajı Sivas'ın Hafik ilçesinde tarlalara bolluk getirdi

Çiftçi Cuma Honuk: - "Sulu tarımla birlikte ilçede şeker pancarı, patates, mısır, fasulye gibi ürünler ekilmeye başlandı"

Yeniakit Publisher
2020-10-17 14:32:38 -
Pusat-Özen Barajı Sivas'ın Hafik ilçesinde tarlalara bolluk getirdi

SİVAS (AA) - Sivas’ın Hafik ilçesinde ekili alanların sulanması amacıyla yapılan Pusat-Özen Barajı, bölgede ürün çeşidini ve verimi artırarak çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 2009'da Hafik ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Pusat Deresi ve Madenköy Çayı üzerine sulama amaçlı Pusat-Özen Barajı inşa edildi. Barajın 2011'de su tutmaya başlamasının ardından 40 kilometre ana hat borusu döşenerek ilçede sulu tarıma geçildi.

Tarlalarında baraj suyunu kullanan çiftçiler, patates, şeker pancarı, mısır, fasulye, ayçiçeği gibi ürünleri yoğun şekilde ekmeye başladı.

Çiftçilerden Cuma Honuk, AA muhabirine, bu yılki şekerpancarı hasadının verimli geçtiğini, aldıkları mahsulün sevindirici olduğunu söyledi.

Sulu tarımla birlikte ekili alanların kuraklıktan kurtulduğunu anlatan Honuk, "Biz şeker pancarı ektik, çıkan üründen memnunuz. Sulu tarımla birlikte ilçede şeker pancarı, patates, mısır, fasulye gibi ürünler ekilmeye başlandı. Mahsulün ileriki yıllarda daha da artacağından kuşkum yok.” dedi.

DSİ verilerine göre, temelden yüksekliği 85,5 metre olup 95,25 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olan baraj, toplam 105 bin 990 dekar tarım arazisini sulayabiliyor.

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