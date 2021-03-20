Pülümür kaymakam kim? Emrah Uzun kimdir, nerelidir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, 99 kaymakamın ataması yapıldı. Kaymakam ataması yaplan ilçeler arasında Pülümür de var. Tunceli’nin Pülümür ilçesi Kaymakamlığına Emrah Uzun atandı. Peki Emrah Uzun kimdir, nerelidir?

Emrah Uzun kimdir?

Emrah Uzun, 1987 yılında Adapazarı’nda doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde tamamladı. 2005 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 2009 yılında mezun oldu. 15 ay Maliye Bakanlığı’nda Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak görev yaptı. 2012 yılında Kaymakamlık sınavını kazanarak Karabük Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı.

Sinop’un Durağan ve Erfelek ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. 2016 - 2017 yıllarında Kırıkkale Karakeçili ilçesinde, 2017-2018 yıllarında Samsun Ladik ilçesinde, 2018-2020 yıllarında Karaman Sarıveliler ilçesinde görev yapan Emrah Uzun, 22.08.2020 tarihinde Pülümür ilçesinde görevine başlamıştır. Uzun, evli ve bir çocuk babasıdır.