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Yerel Pul biberlerin içinde ele geçirilen şoke etti!
Yerel

Pul biberlerin içinde ele geçirilen şoke etti!

Yeniakit Publisher
2024-01-15 18:59:00 -
Pul biberlerin içinde ele geçirilen şoke etti!

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından bir yolcu otobüsünde yapılan aramada pul biber poşetlerinin içine gizlenmiş 2 kilo 45 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce Yüksekova ilçemizde yapılan rutin kontrollerde narkotik madde arama köpeği Fox ile bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramada 2 şahsın valizinde şeffaf pul biber poşetlerinin içine gizlenmiş vaziyette 4 ayrı paket halinde daralı ağırlığı 2 kilo 45 gram olan eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs, emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı” denildi.

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