Pul biberi tırnağınıza sürdüğünüzde bakın neler oluyor?

Zayıf olan ve çabuk kırılan tırnaklar, saçlarda meydana gelen kırılmalar ve cansızlık vücuttaki protein eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda bunların nedeni çeşitli hastalıklar, çevre ve birçok faktörde etkileyebilir.

Sizde hassas ve kırılgan tırnaklara sahipseniz mutfağınızda bulunan malzemelerle tırnaklarınıza bakım yaparak güçlendirebilirsiniz.

Pul biber kürü tarifi…

Malzelemer

5 damla su( soğuk olmasına özen gösterin)

Yarım tatlı kaşığı nemlendirici krem

Bir çay kaşığı pul biber

Hazırlanışı

İlk olarak su ile pul biberi iyice karıştırın. Daha sonra kremi ilave edip homojen bir kıvam elde etmeye çalışın. Hazırlamış olduğunuz karışımı tırnaklarınızın iç kısmına 10 dk sürerek bekletin.

Ardından yıkayın. Hazırlamış olduğunuz karışımı günde bir defa uygulamanız gerekir.