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Pul biberi tırnağınıza sürdüğünüzde bakın neler oluyor?

Tırnağınızda meydana gelen kırılmaları pul biber kürüyle tedavi edebilmeniz mümkün. İşte pul biberi tırnağınıza sürdüğünüzde meydana gelebilecekler…

17 Nisan 2018 Salı 20:50
Pul biberi tırnağınıza sürdüğünüzde bakın neler oluyor?

Zayıf olan ve çabuk kırılan tırnaklar, saçlarda meydana gelen kırılmalar ve cansızlık vücuttaki protein eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda bunların nedeni çeşitli hastalıklar, çevre ve birçok faktörde etkileyebilir.
Sizde hassas ve kırılgan tırnaklara sahipseniz mutfağınızda bulunan malzemelerle tırnaklarınıza bakım yaparak güçlendirebilirsiniz.

Pul biber kürü tarifi…
Malzelemer
5 damla su( soğuk olmasına özen gösterin)
Yarım tatlı kaşığı nemlendirici krem
Bir çay kaşığı pul biber

Hazırlanışı
İlk olarak su ile pul biberi iyice karıştırın. Daha sonra kremi ilave edip homojen bir kıvam elde etmeye çalışın. Hazırlamış olduğunuz karışımı tırnaklarınızın iç kısmına 10 dk sürerek bekletin.
Ardından yıkayın. Hazırlamış olduğunuz karışımı günde bir defa uygulamanız gerekir.


(Haber7)
Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 20:50
  1. pul biber
  2. tırnak bakımı
  3. tırnak kırılması

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