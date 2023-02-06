PÜİS'ten 'akaryakıt sıkıntısı' iddiasına yalanlama!

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Kahramanmaraş merkezli depreme ilişkin kamuoyunu korku ve paniğe yöneltecek birçok iddia ortaya atıldı.

Bu iddialardan birisi de deprem bölgesinde petrol sıkıntısı yaşandığı oldu.

İddialar yalanlandı!

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Başkanı İmran Okumuş'tan iddialara ilişkin yalanlama geldi.

"Depremin yaşandığı illerde akaryakıt sıkıntısı çekildiğine ilişkin iddialar doğru değil." diyen Başkan Okumuş, "PÜİS’in 15 ilde bölge başkanlığı, 81 ilde il başkanlığı ve 922 ilçede ilçe başkanlığı olan teşkilatlı bir yapısı var. Gün boyunca sürekli bölge başkanlarımız, il ve ilçe başkanlarımızla görüştüm. Onlarla sürekli irtibat halindeyim. Hiçbir bölgede akaryakıt sıkıntısı bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

İmran Okumuş, sözlerine şu önemli mesajla devam etti:

Tarihimizin en büyük depremlerinden birini yaşadığımız ve kenetlenerek, yardımlaşarak yaralarımızı sarabileceğimiz bu kritik günlerde, panik yaratabilecek bu tür gerçek dışı haberlerin önüne geçmemiz gerekir.

Bu nedenle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamayı yapma gereği duyduk.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.