Puding nasıl yapılır? Pratik muzlu puding tarifi
Ev yapımı puding tarifi | İftarın ardından ikram etmek için pratik tatlı arayanlar ev yapımı puding tarifini araştırıyor. Peki, muzlu puding için hangi malzemeler gerekli? Peki, evde puding nasıl yapılır?
İftar için tatlı tarifi arayanlar ‘Muzlu puding nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
Pratik muzlu puding tarifi
Malzemeler:
- 2 adet muz
- 1 litre süt + yarım çay bardağı süt
- 1 su bardağı şeker
- 3 yemek kaşığı nişasta
- 1 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yumurta sarısı
- 1 paket vanilya
Üzeri için:
- Kuruyemiş
- Hindistan cevizi
Puding nasıl yapılır?
Bir litre süt ve şekeri tencereye koyun.
Bir kasede yarım çay bardağı süt, un ve yumurta sarısını çırpın.
Karışımı tencereye ekleyin.
Sürekli karıştırarak pişirin.
Puding göz göz olunca dilimlediğiniz muzu ekleyin.
Vanilya ve tereyağını ekleyip ocağın altını kapatın.
Pudingi blendardan geçirin.
Sıcak pudingi kaselere boşaltın.
Puding soğuyunca dolaba kaldırın ve 2-3 saat dinlendirin.
Servis aşamasında arzu ettiğiniz kuruyemişle tatlınızı süsleyin.
Afiyet olsun.