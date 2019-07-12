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Pucca kimdir? Pucca lakaplı Pınar Karagöz’e ne kadar ceza verildi?

Sosyal medya üzerinden uyuşturucu özendirdiği gerekçesiyle geçen yıl ekim ayında gözaltına alınıp serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Pucca lakaplı Pınar Karagöz’un yargılandığı davada mahkeme kararını verdi. Mahkeme Pınar Karagöz’ün uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirmesi suçunu işlediğini sabit olduğunu belirtti ve Pucca’ya (Pınar Karagöz) 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 660 lira adli para cezası verdi. Pucca'nın yedi yıl hapis cezası alması alması sosyal medyada büyük sevinçle karşılandı.

12 Temmuz 2019 Cuma 17:20
Pucca kimdir? Pucca lakaplı Pınar Karagöz’e ne kadar ceza verildi?

Sosyal medya üzerinden uyuşturucu özendirdiği gerekçesiyle geçen yıl ekim ayında gözaltına alınıp serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Pucca lakaplı Pınar Karagöz’un yargılandığı davada mahkeme kararını verdi. Mahkeme Pınar Karagöz’ün uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirmesi suçunu işlediğini sabit olduğunu belirtti ve Pucca’ya (Pınar Karagöz) 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 660 lira adli para cezası verdi. Pucca'nın yedi yıl hapis cezası alması alması sosyal medyada büyük sevinçle karşılandı.

Pucca kimdir?

Pucca'nın asıl ismi Selen Pınar Işık. 3 Haziran 1987 İzmir Karşıyaka doğumlu. Karşıyaka Kız Lisesi'nden mezun olan Pucca Üniversiteyi Ankarada okudu. Önce Radyo Televizyon Sinema ardından da Gazetecilik'le iki üniversite bitirdi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:20
  1. İzmir
  2. Ankara
  3. Pucca'nın yedi yıl hapis cezası alması alması
  4. Pucca kimdir?
  5. Pınar Karagöz’e ne kadar ceza verildi?

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