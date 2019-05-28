PubG oyunu Mavi Balina’nın önüne geçti

2017 yılında piyasaya sürülen ve 2 yıl içerisinde milyonlarca kullanıcı kazanan PlayerUnknown’s Battlegrounds (PubG) oyunu, yaşlısından gencine herkesi ekran başına kilitliyor.

Kamuoyunda Mavi Balina ismi ile bilinen ölüm oyununa karşıt, insanların sosyal bir ortam oluşturmasına destek veren PubG oyunu, bağımlılık değil hırs aşılayan bir oyun olarak nitelendiriliyor.

Türkiye’de günde 1 milyon kullanıcısı olan PubG oyunu ile ilgili olarak İHA muhabirinin sorularını yanıtlayan PubG yayıncısı ve oyuncusu Muhammet Tosun, bu oyunun dehşeti değil takımdaşlığı, paylaşma duygusunu desteklediğini söyledi.

29 yaşındaki ünlü PubG yayıncısı Muhammet Tosun, "Aslında her oyunda tehlike var. Özellikle küçük yaşta çocuklarında bu oyunu oynadığını düşünürsek silah ve kan önemli bir etken. Ama aileler çocuklarına bunun bir oyun olduğunu ve gerçekte böyle şeylerin olamayacağını öğretmesi ve anlatması gerekli. Çocuklar bizim herşeyimiz biz onlara ne öğretirsek onlar onu uyguluyor. Yani herşey aile de bitiyor. PubG oyunu, bağımlılıktan ziyade hırs benimseten bir oyun. Oyunu kaybettiğiniz zaman zaman kazanma hırsı ile yeniden oyuna dahil oluyorsunuz. Nasıl daha iyi olunacağına dair araştırma ve paylaşıma yöneliyorsunuz. Kan, silah teması olsa da grafikler gereği gerçekten uzak olması dehşeti ve korkuyu minimize ediyor. Bunun yanı sıra oyunu kazanmak için takım arkadaşların ile birlikte mücadele ediyor olmak da takımdaşlık duygunu ön plana çıkarıyor" dedi.

Önümüzdeki günlerde bayram ve yaz tatiline girilecek olmasından ötürü de kullanıcılara uyarılarda bulunan ünlü PubG oyuncusu ve Yayıncısı Muhammet Tosun "Sosyal medya ve oyunlar, artık hayatımızın bir parçası. Adeta yeme-içme gibi oldu. Bu konuda kullanıcıların dikkatli olması gereken husus var. Nasıl fazla yemek yersek karnımız ağrıyorsa, fazla oyun oynamak da ruhsal ve bedensel rahatsızlıklara sebep verecektir. Bu ölçüyü kaçırmadığımız sürece bence oyun herkesin hayatında bir değişiklik olarak yer bulmalı" açıklaması yaptı.

PubG ve PubG Mobile oyununun ücretsiz olarak ulaşılır halde olmasından ötürü çok sayıda kullanıcıya sahip olduğunu da dile getiren Muhammet Tosun, "Dünya genelinde 400 Milyon kullanıcısı olan bu oyunun ülkemizde ise günlük 1 Milyon kullanıcıya eriştiğini rahatlıkla söyleyebiliriz" ifadelerine yer verdi.