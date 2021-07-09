Pubg Mobile güncellemesi ne zaman? Pubg Mobile güncelleme ne zaman gelecek?

PUBG Mobile bilindiği üzere milyonlarca çevrimiçi oyuncuya sahip olan bir oyun sistemidir. Dünya çapında rekorlar kıran; çok oyunculu haritaları ve grafikleriyle göz dolduran PUBG Mobile'a yeni gelen büyük güncelleme bazı oyuncular açısından sorunları beraberinde getirdi. Pubg Mobile güncellemesi merak ediliyor.

PUBG Mobile 1.5 güncellemesinin yayınlanmasıyla birlikte, yeni Silah Görünümleri, Karakter Kostümleri ve daha fazlası gibi yeni oyun içi öğeleri içeren Royale Pass Sezon 20 de başlayacak.

Şimdiye kadar paylaşılanlardan, PUBG Mobile güncelleme 1.5 yaması, oyuncuların ulaşım olarak kullanması için yeni Hyperline'lar, normal olanlar gibi çalışacağını varsaydığımız bir Anti-yerçekimi motosikleti ve MG3 Gun'ı içerecek. Cihazınızdaki Google Play Store ve iOS AppStore'da oyunu kontrol edin ve PUBG Mobile 1.5 Yamasını indirin. Güncelleme: Paylaşılan yeni bilgiler, PUBG Mobile 1.5 güncelleme saatinin 8 Temmuz Perşembe sabahı erken saatlere değiştirildi.

Tam yama notları, PUBG Mobile güncelleme takvimi ve 20. sezon Royal Pass'in çıkış tarihi dahil olmak üzere daha fazla haberin paylaşılması bekleniyor.

PUBG Mobile güncellemesi hangi cihazlarda var?

Önceki oyun güncellemelerine bakıldığında, yaklaşan 1.5 güncellemesinin Android cihazlar için 600MB civarında olması beklenirken, iOS güncellemesinin ise 1.5GB civarında olması bekleniyor.

Pubg mobile uç hilesi nedir ne işe yararın oynadığı pubg mobile oyunu için hazırlanan pubg hilesi ücretsiz UC kazanmak isteyenler için tasarlandı. Pubg mobile UC hilesi ve pubg UC hilesi şimdiye kadar yapılmış olan diğer hilelerden farklı olarak gerçek UC ve BP kazanmanıza olanak sağlıyor. UC hilesi, Pubg mobile hileleri arasında sorunsuz çalışan nadir hilelerdendir.

Pubg mobile uç hilesi nasıl çalışıyor?

UC hilesi, siz hesabınıza göndermek istediğiniz miktarda UC ve BP üretir. Üretilen veriler arka planda birtakım algoritma ile bazı işlemlerden geçer. Pubg hilesi, bu işlemlerin ardından kullanıcı adınızı ya da oyundaki kullanıcı id numaranızı veri tabanından bulur ve hesabınıza ekler. Bu işlemler tamamen ücretsizdir ve herhangi bir tehlikesi yoktur. Gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.

Pubg mobile uç hilesi nasıl yapılır?

Pubg mobile UC hilesi yapabilmek için öncelikle hesabınıza gönderim yapacağınız miktarları seçin. Ücretsiz UC için miktar seçimi yaparken dikkat etmeniz gereken husus gönderimlerin yoğun olduğu zamanlarda gönderimler aksayabilir. Bu yüzden ilk gönderimizde yüksek miktarda UC seçmemeye özen gösterin.

İşlemleri tamamladığınızda gönder butonuna tıklayın. Açılan pencerede hile sizden kullanıcı adınızı ve Pubg Mobile oynadığınız platformu isteyecek. Kullanıcı adı bölümüne oyundaki kullanıcı adı veya kullanıcı id numaranızı girin. Platform seçiminde ise oyunu oynadığınız o anki platformu seçin. Pubg mobile UC hilesi telefon kullanıcıları için IOS ve Android seçenekleri mevcut. Eğer oyunu bilgisayardan oynuyorsanız PC seçeneğini seçmeniz gerekir. Tümü seçeneği yapılan gönderimler bazen aksaklıklar yaşayabiliyor. Bu yüzden hileyi yaparken platform seçimine dikkat etmeniz gerek.

Hileyi çalıştırdıktan sonra arkanıza yaslanın ve bekleyin. Bu esnada Pubg UC hilesi arka planda üretimlerine başlayacak. Üretim aşamalarını durum çubuğundan ve altında gösterilen yazılardan takip edebilirsiniz.

Üretim tamamlandığında açılan pencerede hile sizden doğrulama aşamalarını tamamlamanızı bekler. Bu aşamalar tamamlamadığınız sürece gönderim askıda kalır ve başarısız olur. Bu aşamaları tamamlamak gayet kolaydır. Yapmanız gerekenler Instagram hesabını takip etmek, Youtube kanalına abone olup bildirimleri açmak ve siteye giriş adımını tamamlamak. Bu aşamaların ayrıntılarını yazının devamında bulabilirsiniz.

Pubg mobile uç hile doğrulama nasıl tamamlanır?

Doğrulama penceresi karşınıza çıktığında "Doğrulama Aşamalarına Geç" yazan kırmızı buton ile doğrulamaları yapacağınız sayfaya gidin. Bu sayfada 3 adet simge bulunuyor. 1. Simgeyi siteye giriş için, 2. simgeyi Youtube kanalına abone olmak ve bildirimleri açmak için, 3. Simgeyi ise Instagram hesabını takip etmek için kullanacaksınız. Siz bunları yaparken hile algoritması sizi takip eder ve tamamladığınızda gönderimi onaylar. Tüm bu aşamaları yaptıktan sonra üretilen UC hesabınıza yansır. Gönderimler yoğun olduğu zamanlarda 24 saati bulabilir.

Pubg mobile hile ne kadar arayla güncellenir?

Hilenin veri tabanında bulunan UC ve BP miktarları her saat başında güncellenir ve yenisi eklenir. Otomatik güncellenen veri tabanı sayesinde ücretsiz UC kazanmak isteyen tüm kullanıcılar sorunsuz gönderim yapabilirler. Her gün binlerce kullanıcı bedava UC kazanarak oyun zevkini ikiye katlıyor.

Gönderim yaptıktan sonra dikkat etmeniz bir gereken konu yeni bir gönderim için 24 saat beklemeniz gerekir. 24 saat içinde tekrar gönderim yapamazsınız. Eğer 24 saat içinde hesabınıza UC gelmediyse bir gün sonra tekrar deneyebilirsiniz.