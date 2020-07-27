Puansız özel üniversiteler hangileri? Baraj puanı altında özel üniversiteler ve bölümler 2020

YKS sınavı ile milyonlarca öğrenci üniversite eğitimi için adım atıyor. İstediği üniversiteyle, puanının yettiği üniversite arasında kalan veya ailevi sebeplerden ötürü şehir dışında okumayı tercih etmeyen öğrencilerin 2. alternatifi olarak görülen özel üniversitelere (vakıf üniversiteleri) yönelmeler oluyor. Eğitim öğretim yılında özel üniversitelerin ücretleri de buna göre şekilleniyor.

Baraj puansız alan özel üniversiteler

2020 YKS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 27 Temmuz sabahı açıklanan sonuçlar sonrası öğrencileri yoğun bir tercih dönemi bekliyor. Öğrenciler aldıkları puanlara göre tercih işlemlerini yapacaklar. Baraj puanı altında kalan öğrenciler ise tercih yapıp yapamayacağı konusunda detayları merak ediyor. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT' de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.

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