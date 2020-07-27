  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

Puansız özel üniversiteler hangileri? Baraj puanı altında özel üniversiteler ve bölümler 2020

Puansız özel üniversiteler hangileri? Baraj puanı altında özel üniversiteler ve bölümler 2020 YKS sınavında yeterli puanı alamayan öğrenciler tarafından araştırılıyor. İşte YKS baraj puanı gerekmeyen özel üniversiteler...

Yeniakit Publisher
2020-07-27 23:20:00 -
Puansız özel üniversiteler hangileri? Baraj puanı altında özel üniversiteler ve bölümler 2020

YKS sınavı ile milyonlarca öğrenci üniversite eğitimi için adım atıyor. İstediği üniversiteyle, puanının yettiği üniversite arasında kalan veya ailevi sebeplerden ötürü şehir dışında okumayı tercih etmeyen öğrencilerin 2. alternatifi olarak görülen özel üniversitelere (vakıf üniversiteleri) yönelmeler oluyor. Eğitim öğretim yılında özel üniversitelerin ücretleri de buna göre şekilleniyor.

Baraj puansız alan özel üniversiteler

2020 YKS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 27 Temmuz sabahı açıklanan sonuçlar sonrası öğrencileri yoğun bir tercih dönemi bekliyor. Öğrenciler aldıkları puanlara göre tercih işlemlerini yapacaklar. Baraj puanı altında kalan öğrenciler ise tercih yapıp yapamayacağı konusunda detayları merak ediyor. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT' de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.

YÖK ATLAS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Özel Üniversite ücretleri 2020 Özel Üniversite fiyatları
Özel Üniversite ücretleri 2020 Özel Üniversite fiyatları

Eğitim

Özel Üniversite ücretleri 2020 Özel Üniversite fiyatları

Özel Üniversite burslu puanları YKS 2020
Özel Üniversite burslu puanları YKS 2020

Eğitim

Özel Üniversite burslu puanları YKS 2020

En ucuz özel üniversite fiyatları 2020
En ucuz özel üniversite fiyatları 2020

Eğitim

En ucuz özel üniversite fiyatları 2020

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı