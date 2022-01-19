6 Eylül’de başlayan 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 21 Ocak Cuma günü ilk dönem sona erecek. Ortaokul ve lise öğrencileri ise takdir ve teşekkür belgelerini kaç puanla alabileceklerini araştırmaya başladı.

Puan ortalaması kaç olursa teşekkür alınır?

Karne heyecanı yaşayan öğrenciler ortalamalarını hesaplayıp takdir mi teşekkür mü alacaklarını araştırıyor.

Takdir ve teşekkürle ilgili yönetmelikte şu ifadeler yer alıyor:

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Not ortalaması nasıl hesaplanır?

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır. Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar. Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler. Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.