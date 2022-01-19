Öğrenciler karnelerine eşlik edecek olan belgenin hangisi olacağını araştırıyor. Peki, kim kaç puanla takdir alabilir?

Puan ortalaması kaç olursa takdir alınır?

2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk döneminde milyonlarca öğrenci büyük bir emek sarf etti. Koca bir dönemi çalışarak geçiren öğrenciler ise hangi belgeleri alabileceklerini hesaplıyor. Peki, takdir için kaç ortalama gerekli?

Takdir ve teşekkürle ilgili yönetmelikte şu ifadeler yer alıyor:

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Not ortalaması nasıl hesaplanır?

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır. Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar. Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler. Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.