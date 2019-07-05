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PTT'nin Deniz Postası hizmeti İstanbul'da sunulmaya başlandı

Mobilize deniz taşıtlarında, karadaki PTT şubelerinde yapılan tüm işlemler yapılabilecek- PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik: - "Denizde ulaşamadığımız ya da geç ulaştığımız vatandaşlarımızın hizmetini tam zamanında gerçekleştirme hedefine uyarak bu araçlarımızı inşallah hizmete almış olacağız"

05 Temmuz 2019 Cuma 13:03
PTT'nin Deniz Postası hizmeti İstanbul'da sunulmaya başlandı

İSTANBUL (AA) - PTT AŞ, Deniz Postası hizmetini İstanbul'da sunmaya başladı.

PTT AŞ ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ortak çalışmaları sonucunda hayata geçirilen Deniz Postası hizmeti basın toplantısıyla tanıtıldı. Toplantıda verilen bilgilere göre, deniz postasında İstanbul pilot bölge olarak belirlendi. Önümüzdeki dönemde nüfus yoğunluğu yaşanan turistik bölgelere de denizde hizmet yapılacak.

Yeni başlanan uygulama ile mobilize deniz taşıtlarında, karadaki PTT şubelerinde yapılan tüm işlemler yapılabilecek.

Toplantıda konuşan, PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, PTT AŞ'nin 179 yıllık tecrübesini, çağın gerekleri ve imkanları doğrultusunda hayatı kolaylaştıran yeniliklere dönüştürerek vatandaşların hizmetine sunduğunu söyledi.

Bozgeyik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışmalarımızın ışığında son 3,5 yıldır yürütmüş olduğumuz dönüşüm programı kapsamında mobilize araçların, mobil hizmetlerinde yaygınlaşmasına yönelik olarak 2017 yılında değerli hocamız Prof. Dr. Metin Yerebakan liderliğinde bir araç çalıştayı yapmıştık. Orada havada, karada, denizde ve demir yollarında intermodel ulaşımın insan hizmetine en hızlı bir şekilde nasıl yaygınlaşması gerektiğini ve bütün ulaşım metotları ile ilgili kendi hizmetimizde nasıl kullanacağımızla ile ilgili hedefler koymuştuk. İşte o hedeflerden birisi bugün gerçekleşmiş oluyor.

Deniz Postası araçlarımızı, denizde ulaşamadığımız ya da geç ulaştığımız vatandaşlarımızın hizmetini tam zamanında gerçekleştirme hedefine uyarak inşallah hizmete almış olacağız. Bugün ilk defa İstanbul'da bu hizmeti açıyoruz. İnşallah diğerleri de geriden gelecek. Arkadaşlarım sezona yetiştirmek için gece gündüz uğraşıyorlar. Göcek'te, Marmaris'te, Bodrum'da ülkemizin 3 yanındaki denizlerin neresinde neye ihtiyacımız varsa Mobilize Deniz Taşıtları ile bunları taşımış olacağız."

Deniz Postası'nın Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Bozgeyik, PTT'nin müşteri ve çalışan memnuniyetini odağına yerleştirmiş olduğu hizmetlerinde memnuniyet oranını bu hizmet ile çok daha ileri taşımış olacaklarını belirtti.

Bozgeyik, "Bu sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin muhtelif bölgelerindeki adalar ve ana kara arasındaki özel kargo taşımacılığını da geliştirecek. Bununla aslında biz dünyada bir ilki daha Türk postası olarak gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Dünya Posta Birliği'nin konsey başkanlığını yürüten posta teşkilatımız deniz postasında dünyaya liderlik etmiş olacak." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 13:03
  1. PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik
  2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

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