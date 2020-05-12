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PTT'den personeline 2 bin TL'lik destek

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), koronavirüs salgını süresince gişelerde ve dağıtım alanlarında ülkemiz için fedakârca çalışan personeline net 2 bin TL nakit destek ödemesi yapacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 16:01:00 - 2020-05-12 16:11:16
PTT'den personeline 2 bin TL'lik destek

PTT AŞ, koronavirüs hastalığıyla mücadelede ilk günden beri gece gündüz demeden fedakârca çalışan, gişelerde ve dağıtım alanlarında büyük özveriyle hizmetlerini sürdüren personeli için önemli bir kararı hayata geçiriyor.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, 180 yıldır tüm zorlu koşullarda milletinin yanında olan PTT’nin, ülke ekonomisinde lokomotif bir konumda bulunduğunu söyleyerek, çalışanları için önemli bir karar hayata geçirdiklerini belirtti.

Gülten, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek iradeleri ve talimatları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’nun himaye ve destekleriyle fedakârca çalışan PTT personelimize net 2 bin TL katkı ödemesi yapacağız. Bu gibi zamanlarda verilen hizmetin karşılığı parayla ölçülemez. Personelimize yapacağımız bu katkı, başarıları ve özverilerinin ödüllendirilmesi olarak değerlendirilmelidir. Çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

“Çalışanlarımız büyük fedakârlık yaptı”

Gişelerde ve dağıtım alanlarının her kademesinde görev alan PTT personelinin millete hizmeti aksatmamak için var gücüyle çalıştıklarını vurgulayan Gülten, Türkiye’nin bu zorlu süreci atlatması için PTT olarak ellerinden geleni yapmayı sürdüreceklerini belirtti.

Gülten sözlerini şöyle sürdürdü:

“PTT personelimiz tüm görev alanlarında corona virüs hastalığının etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirlere uyarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için fedakârca hizmet veriyorlar. Bizler de hem çalışanlarımızın hem de vatandaşlarımızın sağlıklarını korumak için tedbirlerimizi alıyoruz. Ülkemizin yaşadığı bu süreçte hayatımızı kolaylaştıran, ailelerinden ayrı kalıp ülkesine hizmet için mesai mefhumu gözetmeden gayret gösteren değerli personelimizin bu fedakârlığı için minnettarım.

Personelimiz, gerek işyerlerimizde gişelerde gerek sosyal yardım ve maaş ödemeleri gibi dağıtım alanlarında vatandaşlarımızın evine kadar giderek, ailelerinden çok görev alanlarında zaman geçirip, üstün hizmet aşkıyla ülkemizi gururlandırdılar. Ülkemiz, birlik ve beraberliğin en güzel örneğini verdi. Dünyaya örnek olan bu başarılı birlikteliğe katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesile ile yeniden başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanımız olmak üzere tüm personelimize ve vatandaşlarımıza saygılarımı sunuyorum.”

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