PTT’den öğretmenlere indirim müjdesi

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), öğretmenler için indirim kampanyası başlattı. Buna göre öğretmenler 5-30 Kasım 2018 tarihleri arasında APS kurye ve posta kargosu gönderilerini yüzde 30 indirimli olarak alıcılarına ulaştırabilecek. Öğretmen kimlik kartını ibraz edenler kampanyadan faydalanabilecek.

PTT AŞ, her sene 24 Kasım Öğretmenler Günü’nden evvel kurye ve kargo gönderilerinde indirim uyguluyor.