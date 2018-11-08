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PTT’den öğretmenlere indirim müjdesi

PTT AŞ tarafından öğretmenler için başlatılan kampanyayla, 5-30 Kasım 2018 tarihleri arasında APS kurye ve posta kargosu gönderileri yüzde 30 indirimli gönderilecek.

08 Kasım 2018 Perşembe 09:38
PTT’den öğretmenlere indirim müjdesi

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), öğretmenler için indirim kampanyası başlattı. Buna göre öğretmenler 5-30 Kasım 2018 tarihleri arasında APS kurye ve posta kargosu gönderilerini yüzde 30 indirimli olarak alıcılarına ulaştırabilecek. Öğretmen kimlik kartını ibraz edenler kampanyadan faydalanabilecek.

PTT AŞ, her sene 24 Kasım Öğretmenler Günü’nden evvel kurye ve kargo gönderilerinde indirim uyguluyor.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 09:38
  1. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ)
  2. PTT AŞ
  3. 24 Kasım Öğretmenler Günü

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